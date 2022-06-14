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【港元拆息】經絡：樓按相關1個月HIBOR月底料升至近0.6厘　下半年H按實際按息或觸及2.5厘封頂水平

Hot Talk 14:31 2022/06/14

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【港元拆息】經絡：樓按相關1個月HIBOR月底料升至近0.6厘　下半年H按實際按息更有機會觸及2.5厘的封頂水平

本港1個月銀行同業拆息（HIBOR）升至0.38厘，連升6個交易日，更創自2020年10月30日，即近20個月高。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，雖然拆息逐步上升，但短期內拆息按揭計劃（H按）仍比最優惠利率按揭計劃（P按）及定息按揭計劃節省更多利息。

與樓按相關1個月HIBOR連升6日、創20個月高位【下一頁】

曹德明表示，美國聯儲局將於本周公布議息會議結果，全球關注息口會否有大幅上升的可能，加上銀行半年結在即，近日市場資金更趨緊絀，料未來拆息將反覆向上，月底前一個月HIBOR有機會升至0.6厘以下，下半年H按實際按息更有機會觸及2.5厘的封頂水平。

聯儲局據報或考慮加息0.75厘　摩通、高盛加入估儲局加0.75厘行列【下一頁】

假設以貸款額500萬元、還款期為30年計算，若以6月14日HIBOR及拆息按揭計劃H+1.3%，實際息率為1.68厘。若與去年同期HIBOR為0.09厘及相同按揭計劃作比較，增加29點子，每月供款升至17,691元，即增加698元或4.1%。若與H按計劃封頂息率或P按實際按息2.5厘作比較，今日H按實際按息仍低82點子，每月供款少2,065元或10.5%。

曹德明續指，拆息即使上升，但現時仍屬於超低息環境，對供樓人士負擔未見即時太大影響，而對香港市場的影響亦較為輕微，但拆息無疑正處於上升軌道，供樓及打算置業人士要留意整體經濟表現及自身負擔能力，時刻作出風險管理。

相關文章：【香港樓市】摩通梁啟棠：即使加P兩次、對按揭供款影響有限　預期今年樓價至少升5%

相關文章：【香港經濟】大摩下調香港今年GDP增長預測至2.5%、樓價跌2%　料年尾才恢復自由行

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