【2022消費券】ZA Bank 與八達通推出消費券優惠　用八達通卡拎券開戶送500元

虛擬銀行ZA Bank宣布與八達通合作，推出「送你一成 消費精明」消費券優惠。全新ZA Bank用戶以八達通卡領取2022年第二階段消費券，並開立銀行帳戶，可獲額外500元八達通增值額。登記網址。

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由即日起至2022年7月23日，全新用戶憑八達通卡領取第二階段消費券並用邀請碼「OCTOPUS」成功開立ZA Bank帳戶，就可憑已登記領取消費券的八達通卡獲贈額外500元增值額，將消費券「加碼」至5,500元 ；消費券新登記合資格市民則「加碼」至 10,500元。

【2022消費券】8月7日分期派消費券 最早10月才收齊5000元 「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記【見下頁】

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另外，市民亦可先開立ZA Bank帳戶，再登記消費券計劃第二階段。只要於推廣期内在此開戶登記頁成功登記，及開戶後14日内提交用作登記2022年消費券計劃第二階段的八達通卡號碼，即符合獲得500元開戶獎賞的資格。

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