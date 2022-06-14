【乘車優惠】慶港回歸九巴推出四重乘車優惠　「九巴月票」買三送一、長者免費乘過海巴過海後路段等

為慶祝香港回歸廿五周年，九巴宣布推出四重優惠，包括「九巴月票」買三送一、憑九巴月票乘搭龍運巴所有路綫可獲全價回贈、60歲或以上人士可免費乘搭過海巴士線的過海後路段，九巴網上商店SHOP1933指定貨品低至25折。優惠期由7月1日起，為期3個月至9月30日。

優惠一：九巴月票買三送一

於2022年7月份生效九巴月票，並成功登記，乘客可享九巴月票買3送1優惠。club1933會員只須以其登記的八達通卡或八達通產品，在7月份內購買並生效九巴月票，之後不間斷購買多3次月票，即可享有優惠。

780元的八達通增值額將於第4張月票生效後的10個工作天至30日內，經八達通手機應用程式或於八達通服務站，回贈到有關八達通卡。

政府公共交通費用補貼計劃已於5月1日起，調低領取門檻至200元，若按購買4張九巴月票，計及780元八達通回贈及政府交津，每張月票平均只需392元，相等於以低至近五折優惠價，享受九巴月票帶來的靈活乘車體驗。

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優惠二：憑九巴月票免費搭龍運

九巴月票持有人於優惠期間，可以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭龍運全數共53條路線。乘客以載有九巴月票的八達通或八達通產品，乘搭由龍運營運的巴士路線，之後透過八達通手機應用程式或於八達通服務站，領取全數龍運車資回贈。

有關車程不會計算在九巴月票每日10程車程內。

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優惠三：過海後路段 樂悠卡、長者八達通免費

60歲或以上持樂悠卡、65歲或以上持長者或個人八達通的乘客，於優惠期間同樣以「先搭後回贈」的方式，免費乘搭所有九巴營運的過海路綫（不適用於路線P960及P968）於過海後路段。

以路線968為例，前往銅鑼灣（天后）方向班次，過海後路段即為「西消防街巴士站」至「銅鑼灣天后總站」；往元朗（西）方向，過海後路段則為「西區海底隧道巴士站」至「元朗（西）總站」。

優惠四：二五折購物優惠

九巴網上商店SHOP1933優惠期內指定貨品提供各種優惠，最高達25折優惠。

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