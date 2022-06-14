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【消費優惠】儲存易慶祝20週年 推「有你友激賞」優惠 送超過40萬元禮遇

理財智慧 15:02 2022/06/14

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儲存易迷你倉集團為慶祝成立20周年，推出「有你友激賞」優惠，回饋新舊客戶，送出包括超過40萬元禮遇，與客戶攜手歡度20周年。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

「有你友激賞」五重優惠：

新客戶

1. 透過預約並到店完成諮詢，即可獲得50元超市現金劵乙張

2. 免費2個月體驗

3. 預繳租倉6個月，即享高達5,000元禮遇

推廣日期 即日起至12月31日
簽約及預繳 6-11個月 12月或以上
折扣優惠 免租2個月 免租4個月
送單程運輸(入倉) 1次 1次
送智能卡 1張 1張
送防剪鎖 1個 1個
送紙箱 3個 6個
送超市禮券 100元 200元

推薦新客戶（即日起至9月30日）

4. 成功推薦之新客戶均可獲得500元Storefriendly Tower現金禮券

5. 活動期內累積推薦新客戶數量最高者，推薦不少於5個或以上新客戶，即有機會贏取Tesla電動車乙部

 

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責任編輯：羅浩濂

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