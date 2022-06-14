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【新股IPO】快狗打車GOGOX：不會加入內地平台之間的「補貼大戰」　現時是合適上市時機

新股IPO 13:57 2022/06/14

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【新股IPO】快狗打車GOGOX：不會加入內地平台之間的「補貼大戰」　現時是合適上市時機

快狗打車GOGOX （新上市編號：02246） 今日起招股，一手入場費4343元。公司執行董事兼聯席行政總裁何松表示，內地資本市場已經不會回到無序擴張的時代，強調公司不會加入內地平台之間的「補貼大戰」，而現時市場及監管方面更加注重環保、勞動者權益等議題，因此未來公司不會一味注重提升毛利率，而會偏向將毛利率控制在一定範圍內。

快狗打車2246入場費4343元【下一頁】

內地防疫措施仍具不確定性，何松認為，即使面對內地較為特殊的防疫措施，仍然有信心不會影響公司在內地的拓展步伐，因疫情防控影響發生在個別月份、個別城市，對全國業務發展的影響有限。

他又指，內地的同城貨運市場超過1萬億元人民幣，但在線化比例仍然非常低，規模不足1000億元人民幣，因此預計互聯網同城貨運市場在未來五年的年增速應可接近50%。

東南亞市場是海外拓展的主要發展方向

至於海外市場拓展方面，執行董事兼聯席行政總裁林凱源指，東南亞市場是公司在海外拓展的主要發展方向，如公司亦有在越南市場成立分公司，進行大規模市場研究，未來亦會考慮在日本或其他亞洲國家物色併購目標。不過，最終仍然會根據疫情在不同地區的發展，而調整公司的海外投資計劃。

過去一段時間新股市場淡靜，被問及為何選擇在現時上市，林凱源指，疫情下公司海外市場業務發展迅速，不論中小企業還是大型企業，對物流服務都有巨大需求。因此，雖然現時環球市況波動，但考慮到公司發展步伐，目前是很合適的上市時機。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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