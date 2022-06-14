新郎婚禮現場玩輸遊戲 竟惱羞成怒暴打新娘（有片）

婚禮本來是件開心事，但中亞國家烏茲別克一個新郎卻在婚禮上演全武行。這對新人在婚禮上玩遊戲，新郎竟因落敗當眾怒打妻子，影片顯示新娘及伴娘當時都嚇得不知所措。

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網上流傳影片顯示烏茲別克一對新人舉辦婚禮，司儀建議兩人在台上玩遊戲帶動氣氛，台下賓客爭相拿手機拍低喜慶場面。新郎玩遊戲輸給新娘後，竟惱羞成怒，當眾一拳打落妻子頭部，嚇得新娘及伴娘不知所措，連身旁的伴郎都顯得相當尷尬。

現場賓客亦嚇了一跳，但新娘表現逆來順受，只低頭摸摸後腦由伴娘及姊姊帶落台下休息。新郎繼續表現得若無其事，但全程黑面。

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影片在社交網站瘋傳，網民憤怒批評新郎所為。不少網友表示事件令人震驚，希望新娘盡快離開丈夫並鼓起勇氣指控他施暴。

烏茲別克過往有盲婚啞嫁傳統，但並不清楚影片新人是否由雙方家長安排撮合。當地近年亦發生類似事件，2019年有新娘在婚禮遊戲時與新郎開玩笑，同樣被丈夫當眾怒打，引起廣泛討論。

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責任編輯：郭麗明