【烏克蘭戰爭】北頓涅茨克成孤城 俄軍炸毀所有對外橋樑

俄羅斯入侵烏克蘭已近4個月，俄軍正加強烏東地區攻勢。烏克蘭官員指控俄軍已炸毀北頓涅茨克地區最後一座橋樑，城內被困平民無法獲得人道主義物資。烏克蘭官員更指，俄軍目前已控制北頓涅茨克7成領土。

烏控俄軍炸北頓涅茨克橋 阻平民撤離 【下一頁】

盧甘斯克（Luhansk）地區首長蓋達伊（Serhiy Gaidai）周一（13日）表示，雖然烏軍試圖阻俄軍向當地重鎮北頓涅茨克（Sievierodonetsk）進攻，但北頓涅茨克仍成主要戰場。

蓋達伊在即時通訊平台Telegram上表示，雖然俄羅斯尚未完全控制北頓涅茨克，但俄軍已摧毀最後一座通往北頓涅茨克的橋樑。外界現時完全不能駕駛入城，也無法向城內運送物資或安排平民撤離。

他亦接受媒體訪問透露，當地7成領土已被俄軍控制，烏軍的情況艱難但仍有通道將傷者送院。他們難以向北頓涅茨克的烏軍提供武器或儲備。

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蓋達伊指，仍留在當地的平民生活條件非常困難，戰鬥摧毀當地天然氣、電力及水利基礎設施，藥物供應亦嚴重中斷。

北頓涅茨克戰前約有10萬人居住，雙方已在當地巷戰數周，烏克蘭官員指，目前僅剩略多於一成人口留在當地，而有數百名平民正在當地化工廠Azot避難。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，頓巴斯之戰將成歐洲歷史上最殘酷的戰爭之一。

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責任編輯：李俊儀