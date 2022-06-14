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【互聯網數據】Sensor Tower預測2026年全球消費者App課金1.8萬億港元、年均複合增長率12%　非遊戲類收入將成主流

股市 13:32 2022/06/14

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【互聯網數據】Sensor Tower預測2026年全球消費者App課金1.8萬億港元、年均複合增長率12%　非遊戲類收入將成主流

市場研究機構Sensor Tower發表報告指，2026年全球消費者在蘋果（Apple，美：AAPL）旗下App Store及Alphabet（美：GOOGL）旗下Google Play 上消費支出估計將達到2330億美元（約18,174億港元）。

消費支出包括購買App、App內課金及訂閱等，Sensor Tower指出，對比新冠疫情最初高峰期以來，消費者購買習慣回復正常化，但蘋果App Store及谷歌Google Play總收入將繼續以12%的複合年增長率（CAGR）攀升直到2026年。 

蘋果App Store複合年增長率13.7% 跑贏谷歌Google Play

報告預測，2021至2026年，蘋果App Store 的複合年增長率將達到 13.7%，2026的消費者支出將達1610億美元（約12,558億港元）。谷歌Google Play消費者支出料將以8.9%的複合年增長率增長，並在2026年達到720億美元（約6,084億港元）。 

報告估計美國課金增速將跑贏全球，預計 2026 年消費者支出將達到860億美元（約6,708億港元），複合年增長率為16.5%。

手機遊戲課金收入貢獻佔比大幅下降

目前手機遊戲課金貢獻最高，但到 2026 年，非遊戲應用程序的收入貢獻將成主流。報告預測，2026年Apple Store的手遊收入份額約43%，較2020年下降 23個百分點；Google Play未來呈下降趨勢，惟 2026 年遊戲收入佔比約65%，較2020年下降 18 個百分點。

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美股 手機Apps 蘋果（Apple，美：AAPL） 谷歌（美：GOOGL） Apple Google Alphabet App Store Google Play 遊戲

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