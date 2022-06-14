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中銀香港2388逆市升逾半成　收息、炒價全攻略

股市 13:31 2022/06/14

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金融股逆市造好，中銀香港 （02388） 現升逾半成，重上30元水平，一舉升穿10天線、20天線及50天線，華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析收息、炒價攻略，指如想收息可於現水平考慮買入，如想賺價可於28.5至29元才考慮吸納。足本分析→【按此

**通脹數據「東降西升」　聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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