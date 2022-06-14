中銀香港2388逆市升逾半成 收息、炒價全攻略 股市 13:31 2022/06/14 分享： 分享： 金融股逆市造好，中銀香港 （02388） 現升逾半成，重上30元水平，一舉升穿10天線、20天線及50天線，華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析收息、炒價攻略，指如想收息可於現水平考慮買入，如想賺價可於28.5至29元才考慮吸納。足本分析→【按此】 **通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 今日 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 港股能否守兩萬？下望關鍵支持位在此 今日 港股能否守兩萬？下望關鍵支持位在此 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 2022/06/13 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 2022/06/13 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 2022/06/13 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 你可能感興趣 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 今日 13:07 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 港股能否守兩萬？下望關鍵支持位在此 今日 12:35 港股能否守兩萬？下望關鍵支持位在此 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 18:42 2022/06/13 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 最新專欄文章 更多 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 今日 美團3690股價回升逾3% 幾錢吸納最值博 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 今日 阿里巴巴9988股價續跌近3% 趁機低撈睇咩價位 港股能否守兩萬？下望關鍵支持位在此 今日 港股能否守兩萬？下望關鍵支持位在此 震雄（00057）逆市急升 有咩原因繼續看好？ 今日 震雄（00057）逆市急升 有咩原因繼續看好？ Apple（AAPL.US）即市策略 跌穿幾錢宜止蝕？ 2022/06/13 Apple（AAPL.US）即市策略 跌穿幾錢宜止蝕？ 定期存款 中銀香港（02388） IPO 減持 槓桿產品 期貨 受惠股 收息股 借貸 滯脹