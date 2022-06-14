▲ 【美國加息】新加坡銀行料聯儲局未來4次議息均加息0.5厘 美息年底料升到3至3.25厘水平

美國聯儲局本周議息，市場開始預期聯儲局會加息0.75厘，避險情緒升溫，環球股市及加密貨幣均下挫。新加坡銀行投資策略主管李依萊表示，隨美國、英國及歐元區通脹達8%至9%，環球央行轉「鷹」，美元料維持強勢，該行亦調升美息預測，最新預期聯儲局於6月、7月、9月及11月均會加息0.5厘，12月再加息0.25厘，令今年底聯邦基金目標利率升至3至3.25厘，明年進一步升到3.75至4厘。

「市場正反映聯儲局進取的加息行動，並預期明年中美息會升見4厘，導致美債息近日率先上揚。」

李依萊稱，市場對美國經濟前景憂慮增加，加上日本央行或出手干預日圓走勢，或限制美元兌日圓的升幅，但基於日央行繼續捍衛日十年期債息於0.25厘的水平，預期美元兌日圓無可避免會上試135.2水平，短期甚至有機會升至135至140區間。

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