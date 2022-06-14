【溫股知新】恆指走勢勿亂估 重溫近期推介股

其他股評時段:

02:50 港股及外圍現況

05:27 港股暫守區間 今周前景不明

07:00 今周美國或加0.75厘

10:00 下半年預測

11:15 6、7月或是買貨時機

12:33 何解美國貨幣政策激進？

17:50 Q&A

19:00 00405 越秀房產信託基金

22:20 02319 蒙牛乳業

26:50 03899中集安瑞科

29:26 01800 中國交通建設

32:30 02246 快狗打車

38:00 01211 比亞迪

41:30 03690 美團

42:50 03033 南方恒生科技

44:30 00688 中海外

45:20 00941 中移動

46:40 01799 新特能源

48:00 02380 中國電力

52:40 00857 中國石油股份

55:45 00868 信義玻璃

59:00 01658 郵儲行



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