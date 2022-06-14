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【溫股知新】恆指走勢勿亂估 重溫近期推介股

iMTV＋ 19:30 2022/06/14

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05:27 港股暫守區間 今周前景不明
07:00 今周美國或加0.75厘
10:00 下半年預測
11:15 6、7月或是買貨時機
12:33 何解美國貨幣政策激進？
17:50 Q&A 
19:00 00405 越秀房產信託基金
22:20 02319 蒙牛乳業
26:50 03899中集安瑞科 
29:26 01800 中國交通建設
32:30 02246 快狗打車
38:00 01211 比亞迪
41:30 03690 美團
42:50 03033 南方恒生科技
44:30 00688 中海外
45:20 00941 中移動
46:40 01799 新特能源
48:00 02380 中國電力
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欄名 : 溫股知新

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