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逾1.5萬富人今年離俄羅斯 移民首選地非英美

環球社會熱點 12:57 2022/06/14

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俄烏戰爭爆發後，大量外資企業相繼撤出俄羅斯。英國有機構分析移民數據，預計今年俄羅斯會有超過1.5萬名資產過百萬美元的富人離開俄羅斯，而富人移民的首選地並非英美。

英國擬修改北愛爾蘭協議 歐盟拒重啟談判 【下一頁】

Henley & Partners預計現有資產超過100萬美元（約780萬港元）的俄羅斯公民當中，約有15%今年會離開俄羅斯移民外國，人數約超過1.5萬。

為Henley & Partners編制數據的新世界財富（New World Wealth）研究部門負責人Andrew Amoils指，俄羅斯正流失大量資產過百萬美元的富人，指俄羅斯過去10年的富人移民數字正穩步上升。

Andrew Amoils稱從歷史來看，富人加速移民是主要國家崩潰前的訊號。

英國與芬蘭瑞典簽安全協議 承諾或提供軍援 【下一頁】

而烏克蘭預計到今年底，將會有2,800名資產過百萬美元人士（佔該國高淨值人士約42%）離開烏克蘭。

Henley & Partners預計，阿聯酋將會超越英美成為最多資產過百萬美元人士移民的第一目的地。Henley & Partners指英國已失去財富中心的地位，而美國對富人的吸引力也正在下降。

而阿聯酋預計將在2022年吸引全球最多資產過百萬人士淨流入。

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責任編輯：鄭錦玲

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