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【基金看法】景順趙耀庭：當外資對中國股市風險意欲回歸　科網股或成首個獲垂青板塊

股市 12:52 2022/06/14

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景順趙耀庭指，當外資對中國股市風險意欲回歸，科網股或成首個獲投資者垂青板塊。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，內地經濟下半年有機會反彈，因經濟數據已有所改善，而且中央現在已一改立場，以推動經濟增長為首要工作。鑑於人大會議10月召開，他預期內地政府未來幾個月將推出更多刺激措施。因此，不論是經濟增長還是企業盈利增長，下半年都可望顯著改善。

展望後市，趙耀庭認為內地仍需更多財政與貨幣刺激，因之前僅僅5至10點子的減息規模對扭轉增長基本因素幫助不大，中央亦基於該原因加推更多財政刺激，包括讓地方政府發債加大基建。

市場對內房債務問題憂慮未除，趙耀庭指內房債到期的下一高峰期是7月及8月，意味內房問題高峰期即將過去。他又認為，在低基數效應下，連同內地早前下調貸款市場報價利率（LPR）的效應終於傳導至樓市，內房銷售9月起料有所好轉。

籲對科網股採低買高賣態度

被問到中資科網股看看法，他指最壞時間已過，雖可能仍有上升空間，但提醒投資者應採取低買高賣的態度。當外資對中國股市風險意欲回歸，該板塊或會是首個獲投資者垂青板塊，因其規模與流動性不論於在岸還是離岸市場都較大。

全球經濟方面，景順的基本情境假設，環球通脹將於第三季見頂並逐漸回落，十年期美債息短期內不會大升，成熟市場央行將繼續維持緊縮貨幣政策。在聯儲局加息步伐可能加快之下，他指投資者可透過揀選較長存續期的債券，從而獲取較高息率回報，但不建議投資者為追求高息回報而選擇較低質素的債券。

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