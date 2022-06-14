  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (四) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無人機】發表近十年終有消息！  Amazon無人機送貨服務今年於加州試運

科技 18:30 2022/06/14

分享：

分享：

據外媒《Nexstar Media Wire》報道，Amazon預計在今年較後時間於美國加州的 Lockeford開始試行營運Prime Air無人機送貨服務，而Prime Air在試營運期間獲得的數據，將成為未來擴大服務範圍的參考。

Amazon早在2013年就發表Prime Air無人機送貨服務，公司聲稱可以在30分鐘內將產品送到客戶的後院，當時預計2015年就能營運。然而，Amazon開發Prime Air花費了近10年的時間，到最近才公司最新消息。

【航海科技】現代自家新系統 助大型船隻自動橫渡海洋
 
據外媒《Nexstar Media Wire》報道，Amazon預計在今年較後時間於美國加州的 Lockeford開始試行營運Prime Air無人機送貨服務，而Prime Air在試營運期間獲得的數據，將成為未來擴大服務範圍的參考。Amazon表示，服務延至今年才營運，主要是為了開發「領先產業」的導航系統，讓無人機能避開所有空中固定和移動的物體。

【自動駕駛】Uber Freight、Waymo化敵為友 合作開發長途自駕貨車
 
然而，在Amazon開發Prime Air這十年間，已經有其他公司營運類似服務。例如Alphabet旗下的Wings服務，早在2019年就已經在美國弗吉尼亞州開始測試，並且還擴大試點至芬蘭及澳洲。

【電動車】Sony夥本田 以獨立合資公司開發電動車

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台　藉Apple Watch監測帕金遜症
2022/06/14
【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台　藉Apple Watch監測帕金遜症
【轉廢為能】美科學家提煉海洋塑膠垃圾　研新型抗生素
2022/06/13
【轉廢為能】美科學家提煉海洋塑膠垃圾　研新型抗生素

你可能感興趣

【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台　藉Apple Watch監測帕金遜症
11:24 2022/06/14
【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台　藉Apple Watch監測帕金遜症
【轉廢為能】美科學家提煉海洋塑膠垃圾　研新型抗生素
19:09 2022/06/13
【轉廢為能】美科學家提煉海洋塑膠垃圾　研新型抗生素
移動裝置 科技產品 導航 無人機 澳洲 芬蘭 美國 Amazon
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Adobe更新】PhotoShop推全新AI功能　2步驟修復舊相片
【Adobe更新】PhotoShop推全新AI功能　2步驟修復舊相片
【網絡安全】全球數據外洩事件增加　報告：每分鐘有324個賬戶被外洩
【網絡安全】全球數據外洩事件增加　報告：每分鐘有324個賬戶被外洩
【福特車主注意】 福特電動車電池過熱　美召回4.9萬輛Mustang Mach-E
【福特車主注意】 福特電動車電池過熱　美召回4.9萬輛Mustang Mach-E
【Web 3.0】Yahoo加入元宇宙平台　After Class Avatar 現身虛擬大樓
【Web 3.0】Yahoo加入元宇宙平台　After Class Avatar 現身虛擬大樓
【IG漏洞】Instagram限時動態觀看記錄出錯　用家需重複看舊限時動態
【IG漏洞】Instagram限時動態觀看記錄出錯　用家需重複看舊限時動態
【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移
【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款