【無人機】發表近十年終有消息！  Amazon無人機送貨服務今年於加州試運

▲ 據外媒《Nexstar Media Wire》報道，Amazon預計在今年較後時間於美國加州的 Lockeford開始試行營運Prime Air無人機送貨服務，而Prime Air在試營運期間獲得的數據，將成為未來擴大服務範圍的參考。

Amazon早在2013年就發表Prime Air無人機送貨服務，公司聲稱可以在30分鐘內將產品送到客戶的後院，當時預計2015年就能營運。然而，Amazon開發Prime Air花費了近10年的時間，到最近才公司最新消息。

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據外媒《Nexstar Media Wire》報道，Amazon預計在今年較後時間於美國加州的 Lockeford開始試行營運Prime Air無人機送貨服務，而Prime Air在試營運期間獲得的數據，將成為未來擴大服務範圍的參考。Amazon表示，服務延至今年才營運，主要是為了開發「領先產業」的導航系統，讓無人機能避開所有空中固定和移動的物體。

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然而，在Amazon開發Prime Air這十年間，已經有其他公司營運類似服務。例如Alphabet旗下的Wings服務，早在2019年就已經在美國弗吉尼亞州開始測試，並且還擴大試點至芬蘭及澳洲。

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責任編輯：廖淑瑩

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