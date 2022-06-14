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港股能否守兩萬？下望關鍵支持位在此

股市 12:35 2022/06/14

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美股繼續急挫，港股跟跌低開284點，失守二萬一，恒指半日跌191點，收報20876，跌穿50天線，成交701.7億元。華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析港股市況，現時未適宜太樂觀，要留意收市能否靠穩於50天線20942點，一旦跌穿將下望3月上升裂口，即20100至20800點之間。足本分析→【按此

**通脹數據「東降西升」　聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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