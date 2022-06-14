港股能否守兩萬？下望關鍵支持位在此 股市 12:35 2022/06/14 分享： 分享： 美股繼續急挫，港股跟跌低開284點，失守二萬一，恒指半日跌191點，收報20876，跌穿50天線，成交701.7億元。華盛證券證券分析師聶振邦（聶sir）分析港股市況，現時未適宜太樂觀，要留意收市能否靠穩於50天線20942點，一旦跌穿將下望3月上升裂口，即20100至20800點之間。足本分析→【按此】 **通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 2022/06/13 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 2022/06/13 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 2022/06/13 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手 2022/06/13 通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手 跌市買收息股 中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？ 2022/06/13 跌市買收息股 中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？ 你可能感興趣 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 18:42 2022/06/13 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 18:24 2022/06/13 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 12:22 2022/06/13 港股會否再見18000點？恒指跌穿呢個位宜止蝕 最新專欄文章 更多 震雄（00057）逆市急升 有咩原因繼續看好？ 今日 震雄（00057）逆市急升 有咩原因繼續看好？ Apple（AAPL.US）即市策略 跌穿幾錢宜止蝕？ 2022/06/13 Apple（AAPL.US）即市策略 跌穿幾錢宜止蝕？ 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 2022/06/13 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 2022/06/13 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手 2022/06/13 通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手 減持 槓桿產品 期貨 受惠股 收息股 借貸 滯脹 議息 目標價 遜於預期