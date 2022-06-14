【YouTube】YouTube Premium忠粉喜訊　訂閱滿2,222天獲一年免費服務

▲ 近日有消息指YouTube為答謝用戶支持，將向訂閱滿2,222天（約6年）的用戶提供一年YouTube Premium免費服務。（法新社資料圖片）

YouTube自2014年開通訂閱服務，推出無廣告「YouTube Premium」後，全球共有5千萬YouTube Premium訂閱者，深受用戶歡迎。近日有消息指YouTube為答謝用戶支持，將向訂閱滿2,222天（約6年）的用戶提供一年YouTube Premium免費服務。

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據外媒《9To5Google》報道，有網民於Reddit上發布帖子稱收到YouTube的通知，指該網民YouTube Premium的訂閱已滿2,222天或3,199,680分鐘，將獲得一年YouTube Premium免費服務作為訂閱回饋。

該帖子中的圖片顯示，訂閱滿2,222天或3,199,680分鐘的YouTube Premium用戶，將會在YouTube版面中出現一個「Time To Celebrate」的按鈕，點擊後隨即出現相關回饋內容，指用戶將免費享有為期一年的YouTube和YouTube Music無廣告訂閱，並支援離線收聽、觀看和背景播放。

惟目前仍沒有太多相關消息，相信未來YouTube將會公布有關資訊。

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責任編輯：文睿

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