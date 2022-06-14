▲ 【國泰293】國泰航空：受惠放寬檢疫規定等 料上半年虧損收窄 5月客運量按年增1.4倍、惟客運力僅疫情前4%

近期政府分階段放寬檢疫規定，正面效果開始反映到國泰航空 （00293） 5月客、貨運量，國泰航空稱，5月份載客5.80萬人次，按年增141.5%，但仍較疫情前跌98%；載運貨物9.24萬公噸，按年相若。國泰航空稱，上月貨運運力是疫情前水平的34%，而運載率為 75.7%。

國泰航空稱，隨著最近有關旅遊限制及檢疫安排的調整，次季能夠恢復更多運力，由於貨運業務表現強勁，以及成本控制措施，料上半年的業績雖然仍會錄得重大的綜合虧損，但料將少於去年上半年水平。

國泰航空5月客運仍受限制 客運運力僅疫情前4%

新檢疫安排等對國泰航空業務帶來正面影響，然而營運仍然受到限制，國泰航空5月客運航班運力按月增78%，但仍僅是疫情前水平的約4%。以收入乘客千米數計算的載客量按月上升 94%，主要受長途航班需求推動，整體運載率因而上升至 60.5%。

國泰航空稱，展望6月及以後，隨著旅遊需求於未來數月將持續增長，會盡力增加客運運力，期望年底將客運航點數目較年初時營運的29個航點增加一倍，現時6月已恢復至45個航點。

國泰稱，會密切關注鄰近國家， 例如日本及韓國開放旅遊的情況，會適時捕捉市場的需求，並預期轉機需求將進一步改善及變得更多元化，尤其是往返英國及澳紐，以及往來北美及東南亞的需求。

國泰：上海防疫措施5月底開始放寬 貨運量開始逐步回升

貨運方面，由於上海5月份大部分時間封城影響國泰表現，國泰航空指，隨著上海防疫措施5月底開始放寬，貨運量開始逐步回升 。國泰航空亦於上月宣佈擴大與漢莎貨運的業務合作協議，加入瑞士世界貨運，同時強化彼此在香港與歐洲的貿易幹線合作。

國泰航空表示，已逐步增加跨太平洋和歐洲航線的長途貨機服務，自6月起全面恢復所有貨機航班，亦透過增加的客運航班班次及只載貨客機航班，提供額外的貨運運力。儘管上海和世界其他地方的供應鏈受限， 集團仍對貨運業務的前景依然正面，並相信今年稍後的傳統旺季將會有穩健的表現。

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