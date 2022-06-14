  • 29°C
香港時間 : 2022614日 (二) 13:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰293】國泰航空：受惠放寬檢疫規定等　料上半年虧損收窄　5月客運量按年增1.4倍、惟客運力僅疫情前4%

股市 12:32 2022/06/14

分享：

分享：

【國泰293】國泰航空：受惠放寬檢疫規定等　料上半年虧損收窄　5月客運量按年增1.4倍、惟客運力僅疫情前4%

近期政府分階段放寬檢疫規定，正面效果開始反映到國泰航空 （00293） 5月客、貨運量，國泰航空稱，5月份載客5.80萬人次，按年增141.5%，但仍較疫情前跌98%；載運貨物9.24萬公噸，按年相若。國泰航空稱，上月貨運運力是疫情前水平的34%，而運載率為 75.7%。 

國泰航空稱，隨著最近有關旅遊限制及檢疫安排的調整，次季能夠恢復更多運力，由於貨運業務表現強勁，以及成本控制措施，料上半年的業績雖然仍會錄得重大的綜合虧損，但料將少於去年上半年水平。

國泰航空5月客運仍受限制 客運運力僅疫情前4%

新檢疫安排等對國泰航空業務帶來正面影響，然而營運仍然受到限制，國泰航空5月客運航班運力按月增78%，但仍僅是疫情前水平的約4%。以收入乘客千米數計算的載客量按月上升 94%，主要受長途航班需求推動，整體運載率因而上升至 60.5%。

國泰航空稱，展望6月及以後，隨著旅遊需求於未來數月將持續增長，會盡力增加客運運力，期望年底將客運航點數目較年初時營運的29個航點增加一倍，現時6月已恢復至45個航點。

國泰稱，會密切關注鄰近國家， 例如日本及韓國開放旅遊的情況，會適時捕捉市場的需求，並預期轉機需求將進一步改善及變得更多元化，尤其是往返英國及澳紐，以及往來北美及東南亞的需求。

國泰：上海防疫措施5月底開始放寬 貨運量開始逐步回升

貨運方面，由於上海5月份大部分時間封城影響國泰表現，國泰航空指，隨著上海防疫措施5月底開始放寬，貨運量開始逐步回升 。國泰航空亦於上月宣佈擴大與漢莎貨運的業務合作協議，加入瑞士世界貨運，同時強化彼此在香港與歐洲的貿易幹線合作。

國泰航空表示，已逐步增加跨太平洋和歐洲航線的長途貨機服務，自6月起全面恢復所有貨機航班，亦透過增加的客運航班班次及只載貨客機航班，提供額外的貨運運力。儘管上海和世界其他地方的供應鏈受限， 集團仍對貨運業務的前景依然正面，並相信今年稍後的傳統旺季將會有穩健的表現。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

相關文章：

【國泰293】政府延長國泰78億過渡貸款融資提取期限12個月　國泰：歡迎有關決定、暫未動用貸款

【國泰293】國泰航空擴漢莎、瑞士世界貨運商務合作　互通香港往來歐洲貨運網絡

【國泰293】國泰航空考慮關閉美國所有機師基地　近數年已關多個外站基地

港股 國泰航空（00293） 客運量 貨運量 國泰航空 香港 上海

上一篇文章

港股能否守兩萬？下望關鍵支持位在此

下一篇文章

【美國加息】美3年期債息創1987年以來幅度最大的兩日漲幅、預示寬鬆貨幣時代結束　美股高位回落逾兩成步入熊市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈　精選7隻H股精選股
【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈　精選7隻H股精選股
【共同富裕】外資銀行高層被指薪酬過高、不符合共同富裕原則　據指被內地監管機構要求減薪
【共同富裕】外資銀行高層被指薪酬過高、不符合共同富裕原則　據指被內地監管機構要求減薪
【電子消費券2022】第二期消費券8月7日起分階段發放　6.23起一個月內可登記轉會　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券
【電子消費券2022】第二期消費券8月7日起分階段發放　6.23起一個月內可登記轉會　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券
【港元滙價】港滙低見7.85觸弱方兌換保證　Hibor全綫走高
【港元滙價】港滙低見7.85觸弱方兌換保證　Hibor全綫走高
【美股期貨】道指期貨升279點　納指期貨升1.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升279點　納指期貨升1.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌289點　中概股重挫　阿里美股失守100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌289點　中概股重挫　阿里美股失守100港元關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款