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【美國加息】美3年期債息創1987年以來幅度最大的兩日漲幅、預示寬鬆貨幣時代結束　美股高位回落逾兩成步入熊市

股市 12:32 2022/06/14

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【美國加息】美3年期債息創1987年以來幅度最大的兩日漲幅、預示寬鬆貨幣時代結束　美股高位回落逾兩成步入熊市

美國上周五公布的5月份消費物價指數（CPI）顯示通脹持續高企，市場開始預期聯儲局本周會加息0.75厘，導致美國3年期國債孳息創1987年以來幅度最大的兩日漲幅，反映寬鬆貨幣政策時代已經結束，造成環球股市劇烈震盪，美國標普500指數已自1月的歷史高位回落超過兩成，技術上步入態市。

伯南克：聯儲局有機會在遏制通脹中避開嚴重衰退【下一頁】

貨幣市場顯示，聯儲局明年中隔夜利率將於4厘見頂，3年期美債息升25點子，至3.49厘，為2007年以來最高水平。

聯儲局據報或考慮加息0.75厘　摩通、高盛加入估儲局加0.75厘行列【下一頁】

紐約道明證券全球利率策略主管Priya Misra表示，環球央行現時面對的最大難題，可能是無力去阻止經濟步入衰退，這對市場來說是一個難以接受的消息。

彭博追蹤的31種主要貨幣中，幾乎所有貨幣兌美元均走弱，英鎊兌美元跌至兩年低位，日圓亦跌至24年新低。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

相關文章：【美國加息】摩根資管許長泰：聯儲局料維持加息0.5厘　同時強調年底前續加息半厘

相關文章：【美國加息】畢馬威料港銀淨息差今年難擴闊　上半年受制疫情貸款需求弱

經濟 美股 經濟衰退 經濟數據表現 美國聯儲局 加息 標準普爾500指數 國債 美國 紐約

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【國泰293】國泰航空：受惠放寬檢疫規定等　料上半年虧損收窄　5月客運量按年增1.4倍、惟客運力僅疫情前4%

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