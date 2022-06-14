▲ 【美國加息】美3年期債息創1987年以來幅度最大的兩日漲幅、預示寬鬆貨幣時代結束 美股高位回落逾兩成步入熊市

美國上周五公布的5月份消費物價指數（CPI）顯示通脹持續高企，市場開始預期聯儲局本周會加息0.75厘，導致美國3年期國債孳息創1987年以來幅度最大的兩日漲幅，反映寬鬆貨幣政策時代已經結束，造成環球股市劇烈震盪，美國標普500指數已自1月的歷史高位回落超過兩成，技術上步入態市。

貨幣市場顯示，聯儲局明年中隔夜利率將於4厘見頂，3年期美債息升25點子，至3.49厘，為2007年以來最高水平。

紐約道明證券全球利率策略主管Priya Misra表示，環球央行現時面對的最大難題，可能是無力去阻止經濟步入衰退，這對市場來說是一個難以接受的消息。

彭博追蹤的31種主要貨幣中，幾乎所有貨幣兌美元均走弱，英鎊兌美元跌至兩年低位，日圓亦跌至24年新低。

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