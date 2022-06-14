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【可持續發展】94%亞洲成年人對社會感擔憂　宏利倡3大支柱解決問題

商業 12:38 2022/06/14

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疫下人們不只關注財務狀況，更著重健康，而企業發展需要針對人需求，創造新思維和行動。宏利推出了影響力議程，以解決社會和環境問題，並同時委託調查機構進行研究，以指導公司如何就其業務的未來作出決策。

調查訪問了3,000名亞洲成年人，發現94%的亞洲受訪成年人對社會的未來感到擔憂，而他們最關注的3個問題，包括：67%經濟不平等、56%地球健康和49%缺乏基本醫護理服務。

宏利制定3大支柱　關注環境及社會

對應這3項問題，宏利制定影響力議程中3大支柱，包括：

1）創造可持續的健康和福祉
56%亞洲受訪者表示，擔心能否隨著年齡增長而保持健康，他們希望企業能幫助員工和客戶，作出較健康的選擇，並為企業成功的條件。

另有75%的受訪者認為，與他們有業務往來的公司應致力促進營運所在社區的健康和福祉，並較比兩年前變得更重要。宏利亦有提供幫助加強財務穩健性的建議和解決方案。例如「MOVE 億步千履」，以推動客戶合共步行1億步，實現捐贈目標。

2）推動共融經濟機遇
調查中，55%受訪者指出，企業想在未來取得成功，必須在工作場所提供同工同酬及確保性別平等。宏利百萬圓桌會員中，7成為女性，亦承諾至2022 年，將全球助理副總裁（AVP）級別的女性代表比例提高至40%，副總裁（VP+）級別的女性代表比例則提高至32%。

3）加速實現可持續未來
愈來愈多企業談及實現可持續發展，71%受訪者認為，有業務往來的企業必須致力於可持續營運，較兩年前變得更重要。

宏利現時亦實踐了其氣候行動計劃的首個階段。計劃下，減少環境足跡，支持轉型至淨零排放，並對緩減氣候變化及強韌力作出投資。

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責任編輯：馬意文

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