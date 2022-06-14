  • 29°C
香港時間 : 2022614日 (二) 13:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】工信部稱將盡快研究新能源汽車購置稅優惠延續政策　汽車股隨市向下、惟理想逆市升2%

股市 12:10 2022/06/14

分享：

分享：

【電動車】工信部稱將盡快研究新能源汽車購置稅優惠延續政策

工信部副部長辛國斌表示，下一步，當局將盡快研究予以解決，比如要盡快研究明確新能源汽車車輛購置稅優惠延續政策，這個政策是到今年年底結束，現在正在會同有關部門研究是否延續這個政策。3

汽車股今日隨市向下，至中午收市，比亞迪 （01211） 跌4.7%，報293.6元，失守300關；吉利 （00175） 跌4.4%；長汽 （02333） 跌3.5%；蔚來 （9866） 跌6.9%；小鵬汽車 （09868） 跌3.6%；惟理想 （02015） 逆市升2.4%。

同時，辛國斌表示，當局還將優化「雙積分」管理辦法，加大新體系電池、車用操作系統等的攻關突破，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。而他又指，下一步，工信部將出台自動駕駛的功能要求、信息安全等重要標準，並適時開展准入試點，來推動智能網聯汽車產業發展能夠行穩致遠。

辛國斌提到，從大灣區情況看，廣東的工業企業已經基本恢復了正常生產。目前工業企業的複工復產率超過了98%，像汽車、電子信息等前期受疫情影響較大的重點行業已經基本恢復正常。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

相關文章：

【汽車股】廣州市推支持汽車及核心零部件產業措施　解決疫情對汽車業供應鏈影響

【SPAC】Vision Deal衛哲：在汽車、消費及跨境電商領域「優中選優」　目標18個月宣布併購目標

【汽車股】乘聯會：5月乘用車銷售跌17%、比亞迪售出逾11萬輛領跑新能源車　料車市6月產銷回復10%以上增長

編輯：姚卓然

比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 港股 小鵬汽車－W（09868） 汽車 自動駕駛 新能源 汽車股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈　精選7隻H股精選股
【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈　精選7隻H股精選股
【共同富裕】外資銀行高層被指薪酬過高、不符合共同富裕原則　據指被內地監管機構要求減薪
【共同富裕】外資銀行高層被指薪酬過高、不符合共同富裕原則　據指被內地監管機構要求減薪
【電子消費券2022】第二期消費券8月7日起分階段發放　6.23起一個月內可登記轉會　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券
【電子消費券2022】第二期消費券8月7日起分階段發放　6.23起一個月內可登記轉會　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券
【港元滙價】港滙低見7.85觸弱方兌換保證　Hibor全綫走高
【港元滙價】港滙低見7.85觸弱方兌換保證　Hibor全綫走高
【美股期貨】道指期貨升279點　納指期貨升1.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升279點　納指期貨升1.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌289點　中概股重挫　阿里美股失守100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌289點　中概股重挫　阿里美股失守100港元關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款