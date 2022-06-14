【電動車】工信部稱將盡快研究新能源汽車購置稅優惠延續政策　汽車股隨市向下、惟理想逆市升2%

▲ 【電動車】工信部稱將盡快研究新能源汽車購置稅優惠延續政策

工信部副部長辛國斌表示，下一步，當局將盡快研究予以解決，比如要盡快研究明確新能源汽車車輛購置稅優惠延續政策，這個政策是到今年年底結束，現在正在會同有關部門研究是否延續這個政策。3

汽車股今日隨市向下，至中午收市，比亞迪 （01211） 跌4.7%，報293.6元，失守300關；吉利 （00175） 跌4.4%；長汽 （02333） 跌3.5%；蔚來 （9866） 跌6.9%； 小鵬汽車 （09868） 跌3.6%；惟理想 （02015） 逆市升2.4%。

同時，辛國斌表示，當局還將優化「雙積分」管理辦法，加大新體系電池、車用操作系統等的攻關突破，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。而他又指， 下一步， 工信部 將出台自動駕駛的功能要求、信息安全等重要標準，並適時開展准入試點，來推動智能網聯汽車產業發展能夠行穩致遠。

辛國斌提到，從大灣區情況看，廣東的工業企業已經基本恢復了正常生產。 目前工業企業的複工復產率超過了98%，像汽車、電子信息等前期受疫情影響較大的重點行業已經基本恢復正常。

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