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Amber Heard嘲尊尼狄普「演技出色」質疑陪審團裁決不公

環球社會熱點 12:07 2022/06/14

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荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）前妻Amber Heard誹謗案敗訴後，她首次接受傳媒訪問，透露對官司的看法。Amber Heard表示陪審團一面倒相信傳媒及社交媒體説法，再加上尊尼狄普在庭上的「出色演技」，質疑裁判不公。

Amber Heard稱無錢賠償 有錢搭私人飛機被網民鬧爆 【下一頁】

Amber Heard上周被外媒影到乘坐私人飛機往美國紐約開會，原來秘密接受美國全國廣播公司（NBC）訪問，亦是她輸掉官司後首次公開發言。Amber Heard向主持人Savannah Guthrie表示，受僱於尊尼狄普的員工當然會站在他一邊，出庭為尊尼狄普作證。

她雖然重申不會埋怨裁決結果，但就多次質疑「陪審團是如何作出我證供不可信的決定？」。Amber Heard指陪審團坐在庭上不斷聽取尊尼狄普員工證供，又聲稱因為尊尼狄普「演技出色」，成功博取陪審團信任，作出有利他的裁決。

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Johnny Depp或放棄過億賠償金 Amber Heard需滿足一條件 【下一頁】

Amber Heard代表律師早前聲稱審訊受社交媒體偏見影響，左右裁判結果。Amber Heard續堅持看法，稱整個審訊以來，她在社交網站均遭受「 仇恨及尖酸刻薄」言論攻擊，認為陪審團情願相信社交媒體及輿論對她的評論，暗示裁決不公。

Amber Heard表示，不在乎任何人對自己的看法，以及外界對她的婚姻發生事情的評價，認為「佢地根本唔清楚。」

NBC將於周五（17日）黃金時間在《Dateline 》播放Amber Heard一小時足本版訪問。

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責任編輯：郭麗明

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