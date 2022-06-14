【九毛九】中金：九毛九同店銷售呈環比改善 目標價維持20.8元

國內疫情趨勢向好，九毛九（09922）旗下的「太二」5月同店恢復按月改善。其中，廣州部分區域4月下旬起陸續恢復堂食；上海自6月起逐步全面恢復正常生產生活秩序；起部分地區外，北京也有序開放堂食。

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中金估計「太二」5月同店收入按年恢復約61%，較上月增9個百分點；剔除受疫情影響特別嚴重地區門店，同店按年恢復約75%。其中，深圳4月同店按年恢復略超過80%、5月達85%，均超過首兩個月水平。

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受益於降本增效和外賣佔比提升，該行估計「太二」門店盈虧平衡的翻座率從疫前約2.5次降至約2次；在不受疫情影響的長期穩態下，「太二」門店經營利潤率有望維持22至25%。謹慎考慮疫情影響，下調今年盈利54%至2.5億元人民幣，下調明年盈利14%至7.5億元人民幣，維持「跑贏行業」評級，考慮中長期在疫情趨勢邊際向好和消費力復甦預期的逐步企穩下，板塊估值有望進一步回暖，維持目標價20.8元。

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撰文：林衛