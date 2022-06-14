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【房住不炒】多地支持剛性和改善性住房需求 房貸利率見近十年低點

股樓投資 12:10 2022/06/14

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據內地報道，中國多個城市落實差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求，首套房貸利率䧊至近十年低點。《澎湃新聞》不完全統計顯示，繼5月20日5年期以上貸款市場報價利率（LPR）超預期下調15個基點後，目前至少包括新疆、青海西寧、安徽蚌埠、江西九江、江西宜春、江蘇蘇州、河北唐山、江蘇南通、廣東惠州等地的首套房貸利率已降至4.25%。

【同場加映】青姐話：半生不死 等待沖喜

從全國範圍內來看，在利率調整前，首套個人住房LPR此前最低為4.6%，利率調整後，首套房貸款利率最低降至4.25%。以100萬元（人民幣，下同）貸款金額、30年期等額本息還款的按揭貸款為例，在利率調整前，首套個人住房LPR為4.6%，此時月供額為5,126.44元。利率調整後，首套房貸款利率最低4.25%，此時月供額為4,919.4元。以此計算，月供額減少了約207元，貸款總利息減少約7.45萬元。

【延伸閱讀】下半年展望：花旗下調恒指至年底目標至24300點 料中資股最壞時間已過 列7隻下半年首選中資股 ，請按【見下頁

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諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄認為，首套房貸款利率下調，可以減輕購房者的還款壓力，一定程度上有利於緩解觀望情緒，提升購房意願，雖然短期內政策效應可能尚不顯著，但是長期來看，預計後續市場修復進程將會加速，尤其是下半年市場有望加速回升。

【同場加映】溫股知新：再升空間有限 焦點股慢慢揀

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撰文：林衛

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