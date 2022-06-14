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【有聲書】Spotify將收購AI語音平台　助文字變成「真實」語音

科技 12:05 2022/06/14

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Spotify認為，高質量的語音將有助增加其收聽市場份額。（法新社）

全球有聲書（Audiobooks）市場潛力巨大，影音串流平台Spotify早前表示，已有開拓有聲書業務以及進軍有聲書市場的計畫。Spotify再宣布將收購AI語音平台Sonantic，據悉該公司擁有將文字轉換成「真實」語音的技術。

【出版革命】Spotify擬進軍「有聲書」市場　成旗下第三大業務

Spotify指出，透過Sonantic的技術，用戶即使不觀看屏幕，也能輕鬆使用其服務。這將為Spotify帶來「無障礙」的全新音頻體驗，使用戶更容易瀏覽Spotify，而無需依賴視覺界面。

有助增加收聽市場份額

Spotify強調，該公司已確定在平台上進行文字語音轉換功能的數個潛在機會，長遠來看，高質量的語音將有助增加其收聽市場份額。

【元宇宙】Spotify宣布進軍元宇宙　於Roblox推出互動創作虛擬島嶼

另一方面，Spotify已在去年11月開始對「有聲書」平台Findaway進行收購，該平台允許作者創作、發行和貨幣化他們的作品；如收購成功，Spotify將會在「有聲書」市場上取得巨大優勢。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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