【有聲書】Spotify將收購AI語音平台　助文字變成「真實」語音

▲ Spotify認為，高質量的語音將有助增加其收聽市場份額。（法新社）

全球有聲書（Audiobooks）市場潛力巨大，影音串流平台Spotify早前表示，已有開拓有聲書業務以及進軍有聲書市場的計畫。Spotify再宣布將收購AI語音平台Sonantic，據悉該公司擁有將文字轉換成「真實」語音的技術。

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Spotify指出，透過Sonantic的技術，用戶即使不觀看屏幕，也能輕鬆使用其服務。這將為Spotify帶來「無障礙」的全新音頻體驗，使用戶更容易瀏覽Spotify，而無需依賴視覺界面。

有助增加收聽市場份額

Spotify強調，該公司已確定在平台上進行文字語音轉換功能的數個潛在機會，長遠來看，高質量的語音將有助增加其收聽市場份額。

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另一方面，Spotify已在去年11月開始對「有聲書」平台Findaway進行收購，該平台允許作者創作、發行和貨幣化他們的作品；如收購成功，Spotify將會在「有聲書」市場上取得巨大優勢。

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責任編輯：陳卓賢