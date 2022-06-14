【網絡安全】小心Facebook Messenger詐騙訊息  研究：過百萬用戶資料遭盜

▲ 最近有資訊安全公司的研究發現，黑客近期以Facebook及Facebook Messenger向用戶傳送可疑連結，藉此發動大型釣魚惡意攻擊活動。

網絡攻擊方式層出不窮，稍有不慎隨時會被黑客盜取個人資料。最近有資訊安全公司的研究發現，黑客近期以Facebook及Facebook Messenger向用戶傳送可疑連結，藉此發動大型釣魚惡意攻擊活動。

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據PIXM發表的研究報告指出，黑客利用Facebook及Facebook Messenger即時通訊軟件的渠道，藉此發起大型的釣魚惡意攻擊活動。報告指，這類攻擊活動由去年9月已經出現，其攻擊規模於今年四、五月期間，達到最高峰。報告推斷，全球至少有數百萬名用戶的Facebook帳號，面臨個人資料外洩的風險。



黑客避過審查 傳送可疑連結



PIXM分析，即使Facebook本身已提供相關安全防護機制，但由於這次大規模的網絡釣魚攻擊，散播的網址連結均採用合法的網域服務名稱，如litch.me、Famous.co、amaze.co等，以降低用戶的戒心，並可巧妙地通過Facebook的安全審查。一旦用戶不慎點擊連結，就會引導至由黑客設立的頁面，其要求用戶需輸入FB帳號，並透過自動化工具，進行多次轉換網址後，最後才會顯示廣告或問卷。

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PIXM呼籲，用戶在社交平台或即時通訊軟件當收到網址連結的訊息時，一定要提高警覺。至於Facebook用戶也可採取以下3個方法，以保護帳號安全：



（1）不定期更改個人Facebook的密碼設定（高強度為佳）。

（2）開啟Facebook「雙重驗證」功能。

（3）於隱私捷徑選項，帳號安全機制選項列表中，把「接收不明登入活動的警告」手動設定為「開啟」狀態。

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責任編輯：廖淑瑩



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