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【名家論市】任澤平：當下不投新能源領域 等於廿年前無買物業

股樓投資 12:56 2022/06/14

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國內著名經濟學家任澤平指出，新能源相關的產業是未來中國經濟最有希望的，最具爆發力的領域。從長遠看，當下不投新能源，就像20年前沒買房。站在現在的時點，怎麼看新發展階段、新時代、新周期、新基建，包括新能源。所有的新機會，新機遇，新趨勢，最重要是有新思維，百年未有之大變局，也是百年未有之大機遇。

【同場加映】青姐話：半生不死 等待沖喜

以新能源汽車為例，2021年新能源汽車銷售突破300萬輛，2020年是134萬輛，翻倍增長，新能源汽車滲透率超過10%。新能源汽車前景最好的是美國、中國、歐洲，新能源領域是未來大國競爭的至高點。

【延伸閱讀】下半年展望：恒指下半年或上試25000點水平 光大重點推薦8隻股份，請按【見下頁

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他認為，在新能源汽車，無論是整車還有電池等核心零部件，中國是有可能實現換道超車的。新能源、數字經濟是未來最有可能替代房地產的。現在新能源對於經濟貢獻，還不如房地產的十分一，但是增長速度非常快，以翻倍的速度增長，2022年如果再翻倍增長，滲透率亦只是20%；如果未來用10年左右全部替換新能源汽車，整車銷售一年就是3至5萬億。加上，上下游的正負極材料、三電等，整個新能源汽車的產業鏈將超過10萬億，成為最有希望替代房地產的領域。

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撰文：林衛

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