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【TWTR】馬斯克周四將出席Twitter全體員工大會　提收購後首次與員工直接對話

股市 11:54 2022/06/14

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【TWTR】馬斯克周四將出席Twitter全體員工大會　提收購後首次與員工直接對話

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克宣布將斥資440億美元收購Twitter（美：TWTR）風波不斷，同時惹來部分員工不滿，有外電引述Twitter行政總裁Parag Agrawal 向員工發出的電郵顯示，馬斯克將會出席Twitter周四舉行（16日）的公司全體員工會議，屆時會直接回答Twitter 員工問題。

自從馬斯克提出收購Twitter以來，許多Twitter 員工表示擔心馬斯克的古怪行為可能會破壞Twitter業務並對其財務造成損害。Twitter在4月29日也曾舉行公司員工大會，Agrawal試圖平息員工的不滿，而員工要求管理層回應給何處理馬斯克引發的潛在大規模人員流失，然而馬斯克當時未有份出席。

馬斯克上周曾警告Twitter，如果公司未能提供有關虛假賬戶數據，他可能會放棄收購Twitter。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

【TWTR】Twitter據報最遲8月初表決馬斯克收購計劃　將分享更多資訊滿足馬斯克要求

【TWTR】據報馬斯克收購Twitter部分融資討論停頓　因收購進度不明朗

美股 Twitter（美：TWTR） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla Twitter 收購
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