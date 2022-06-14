【防疫政策】基金公會黃王慈明促港府撤銷隔離措施　「香港有迫切需要重建國際金融中心地位」

▲ 【防疫政策】基金公會黃王慈明促港府撤銷隔離措施 「香港有迫切需要重建國際金融中心的地位」

本港一直實施嚴格防疫政策，金融業界均希望可放寬隔離措施，避免人才流失。代表管理資產逾52萬億美元的投資基金公會行政總裁黃王慈明向彭博撰文，促請候任特首李家超上場後，取消旅客隔離的規定，並向世界其他地區開放，因香港有迫切需要重建國際金融中心的地位。

香港隔離愈久 在國際市場上的競爭性愈低

黃王慈明表示，香港的金融業已受到隔離政策打擊，香港待在這種隔離模式中愈久，在國際市場上的相關性及競爭性便愈低。現時香港仍奉行7天酒店隔離政策，但新加坡、倫敦及紐約已撤銷所有隔離措施，香港總商會早前亦促請政府撤銷酒店隔離政策。

香港計劃於11月舉行國際金融峯會，黃王慈明指，就計劃舉行的峯會，香港政府必須設立一些假設，政府官員應向外透露未來香港如何及何時會向世界各地開放的計劃。

她認為，若香港可以撤銷隔離規定，相信峯會便可顯示香港與世界其他地區重新建立聯，香港正在為重新開放而努力。

黃王慈明表示，基金公會正準備一份更大的「願望清單」，當中列出李家超上任後對他的期望，其中一個有待解決的問題便是互聯互通中，允許大宗交易、假期交易及參與內地新股市場等，同時放寬基金互認及理財通的限制，並充許內地養老基金投資本港的退休金計劃。

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