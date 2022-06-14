  • 29°C
香港時間 : 2022614日 (二) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

震雄（00057）逆市急升 有咩原因繼續看好？

股市 12:15 2022/06/14

分享：

分享：

港股周一（13日）大跌738點，但老牌工業股震雄集團 （00057） 卻逆市大升7.6%，究竟背後有何原因急升？後市又是否續有上升空間？欲知股份詳細分析， （ 速睇點選 21：12 – 24：05）

記得收看今集：【青姐話】半生不死 等待沖喜

更多精彩節目， 即click：

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

阿里巴巴9988股價急挫近6%　現價溝貨定離場？
2022/06/13
阿里巴巴9988股價急挫近6%　現價溝貨定離場？
比亞迪1211、贛鋒鋰業1772逆市破頂　即睇短炒止蝕位
2022/06/13
比亞迪1211、贛鋒鋰業1772逆市破頂　即睇短炒止蝕位
航運股高峰期已過？前景分析+3大自保策略速睇
2022/06/13
航運股高峰期已過？前景分析+3大自保策略速睇
趁加息買銀行股？譚智樂：太天真　盤點銀行股高通脹下兩大風險
2022/06/13
趁加息買銀行股？譚智樂：太天真　盤點銀行股高通脹下兩大風險
跌市買收息股　中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？
2022/06/13
跌市買收息股　中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？

你可能感興趣

阿里巴巴9988股價急挫近6%　現價溝貨定離場？
12:53 2022/06/13
阿里巴巴9988股價急挫近6%　現價溝貨定離場？
比亞迪1211、贛鋒鋰業1772逆市破頂　即睇短炒止蝕位
13:15 2022/06/13
比亞迪1211、贛鋒鋰業1772逆市破頂　即睇短炒止蝕位
航運股高峰期已過？前景分析+3大自保策略速睇
13:40 2022/06/13
航運股高峰期已過？前景分析+3大自保策略速睇

最新專欄文章 更多

港股能否守兩萬？下望關鍵支持位在此
今日
港股能否守兩萬？下望關鍵支持位在此
Apple（AAPL.US）即市策略　跌穿幾錢宜止蝕？
2022/06/13
Apple（AAPL.US）即市策略　跌穿幾錢宜止蝕？
美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續　加息預期有變數？
2022/06/13
美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續　加息預期有變數？
美股恐慌性急挫　譚智樂教你5招應對大跌市
2022/06/13
美股恐慌性急挫　譚智樂教你5招應對大跌市
通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手
2022/06/13
通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手
美股 上升空間 震雄集團（00057） 工業股 大行報告 服務 恒生指數 恒生中國企業指數 技術分析 圓底

上一篇文章

【石Sir午市閒談】今日推介南戈壁、中煤能源、李寧

下一篇文章

港股半日跌幅收窄恒指報20876點　市場審慎大市成交縮減至701億元 滙豐（00005）逆市升1%、中銀香港（02388）升3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈　精選7隻H股精選股
【大行看法】花旗：中資股最壞時間已過、看好下半年盈利反彈　精選7隻H股精選股
【共同富裕】外資銀行高層被指薪酬過高、不符合共同富裕原則　據指被內地監管機構要求減薪
【共同富裕】外資銀行高層被指薪酬過高、不符合共同富裕原則　據指被內地監管機構要求減薪
【電子消費券2022】第二期消費券8月7日起分階段發放　6.23起一個月內可登記轉會　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券
【電子消費券2022】第二期消費券8月7日起分階段發放　6.23起一個月內可登記轉會　有條件成為永居的香港居民可獲半額消費券
【港元滙價】港滙低見7.85觸弱方兌換保證　Hibor全綫走高
【港元滙價】港滙低見7.85觸弱方兌換保證　Hibor全綫走高
【美股期貨】道指期貨升279點　納指期貨升1.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升279點　納指期貨升1.3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌289點　中概股重挫　阿里美股失守100港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌289點　中概股重挫　阿里美股失守100港元關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款