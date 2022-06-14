震雄（00057）逆市急升 有咩原因繼續看好？ 股市 12:15 2022/06/14 分享： 分享： 港股周一（13日）大跌738點，但老牌工業股震雄集團 （00057） 卻逆市大升7.6%，究竟背後有何原因急升？後市又是否續有上升空間？欲知股份詳細分析， （ 速睇點選 21：12 – 24：05） 記得收看今集：【青姐話】半生不死 等待沖喜 更多精彩節目， 即click： 【開市追揸沽】通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？ 【ET開市直擊】港股升勢已完？科技股低撈定散水 【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴9988股價急挫近6% 現價溝貨定離場？ 2022/06/13 阿里巴巴9988股價急挫近6% 現價溝貨定離場？ 比亞迪1211、贛鋒鋰業1772逆市破頂 即睇短炒止蝕位 2022/06/13 比亞迪1211、贛鋒鋰業1772逆市破頂 即睇短炒止蝕位 航運股高峰期已過？前景分析+3大自保策略速睇 2022/06/13 航運股高峰期已過？前景分析+3大自保策略速睇 趁加息買銀行股？譚智樂：太天真 盤點銀行股高通脹下兩大風險 2022/06/13 趁加息買銀行股？譚智樂：太天真 盤點銀行股高通脹下兩大風險 跌市買收息股 中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？ 2022/06/13 跌市買收息股 中移動（00941）VS 港燈 （02638）點揀？ 你可能感興趣 阿里巴巴9988股價急挫近6% 現價溝貨定離場？ 12:53 2022/06/13 阿里巴巴9988股價急挫近6% 現價溝貨定離場？ 比亞迪1211、贛鋒鋰業1772逆市破頂 即睇短炒止蝕位 13:15 2022/06/13 比亞迪1211、贛鋒鋰業1772逆市破頂 即睇短炒止蝕位 航運股高峰期已過？前景分析+3大自保策略速睇 13:40 2022/06/13 航運股高峰期已過？前景分析+3大自保策略速睇 最新專欄文章 更多 港股能否守兩萬？下望關鍵支持位在此 今日 港股能否守兩萬？下望關鍵支持位在此 Apple（AAPL.US）即市策略 跌穿幾錢宜止蝕？ 2022/06/13 Apple（AAPL.US）即市策略 跌穿幾錢宜止蝕？ 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 2022/06/13 美國聯儲局議息前瞻：高通脹持續 加息預期有變數？ 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 2022/06/13 美股恐慌性急挫 譚智樂教你5招應對大跌市 通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手 2022/06/13 通脹受惠股有冇炒作？能源股、食品期貨可否入手 美股 上升空間 震雄集團（00057） 工業股 大行報告 服務 恒生指數 恒生中國企業指數 技術分析 圓底