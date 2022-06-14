震雄（00057）逆市急升 有咩原因繼續看好？

港股周一（13日）大跌738點，但老牌工業股震雄集團 （00057） 卻逆市大升7.6%，究竟背後有何原因急升？後市又是否續有上升空間？欲知股份詳細分析， （ 速睇點選 21：12 – 24：05）

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