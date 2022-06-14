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【大行看法】摩通指新東方擁43億美元淨現金屬抵買至極　上調至「增持」評級、潛在升幅達四成

股市 11:39 2022/06/14

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【大行看法】摩通指新東方擁43億美元淨現金屬抵買至極　上調至「增持」評級、潛在升幅達四成

摩通發表研究報告指，繼上月將教育股新東方 （09901） 的評級升至「中性」後，現在進一步將上調至「增持」，並指隨着投資情緒觸底，預期新東方的價值將會顯現，並將其目標價由11港元上調至19港元，即較現價潛在升幅約42%，而新東方美股（美：EDU）目標價則由14美元上調至24美元。

新東方股價近期強勢，本月累升近26%，今日現跌7.7%，報13.36元，而旗下新東方在綫 （01797） 昨更曾一度升近1倍，今日仍升5.7%，報9.22元。

該行指，雖然教育行業仍存在不確定性，但是公司估值甚為便宜。至今年2月底，新東方目前淨現金達到43億美元，即每股美股的淨現金達到25.3美元，達其市值56%以上。再者，對比目前新東方股價，其企業價值為負數。

摩通直言，現時建議買入並非來自教育業務有任何扭轉，而是看好其現金水平及等待公司轉型成功。該行料公司需要2至3季完成轉型，以及1至2年時間建立盈利路徑。不過，值得留意的是，即使公司要燒錢以致轉型成功，該行料新東方於2023年的企業價值依然為溫和負數，因此，從任何角度看，公司估值亦是超值。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

 

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編輯：姚卓然

大行報告 港股 新東方—S（09901） 新東方在綫（01797） 教育股 教育行業 美股
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