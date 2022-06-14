英國擬修改北愛爾蘭協議 歐盟拒重啟談判

英國正式脫歐後與歐盟簽訂協議，北愛爾蘭地區留在歐盟市場。英國政府提出法案要求重啟談判修改北愛協議內容，計劃簡化部分貨物由英國運往北愛爾蘭的行政程序。歐盟則指不會重啟談判，將就英國行動採取相稱的處理。

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英國周一（13日）向議會提交一項法案，旨在修訂英國脫歐後就北愛爾蘭貿易所簽訂的《北愛爾蘭協定書》。英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，英國希望和歐盟談判達成解決方案。她強調英國的行動合法，但未有透露計劃細節。

法案建議為英國運往北愛爾蘭的貨物建立「綠色通道」（green channel），屆時將無須使用歐盟的檢查程序及規則，運送貨物的企業甚至無須填寫海關申報表。至於進一步運往愛爾蘭等歐盟地區的貨物則需「紅色通道」（red channel），需接受歐盟法律規定的所有檢查及要求。

英國亦承諾將會懲罰企圖利用該系統進入歐盟市場人士，早前亦表示希望歐洲法院不再是紛爭的唯一仲裁者，英國法院亦應參與其中。

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歐盟委員會副主席謝夫佐維奇（Maros Sefcovic）發表聲明，表示非常關注英國政府新提出的法案，並指摘英國單方面行動正損害互信。謝夫佐維奇指，歐盟不會重啟貿易協定談判，並形容其不切實際。

他指重啟談判只會為北愛民眾及企業，帶來法律上的不確定性。歐盟目標始終是確保協議實施，對英國單方面行動的反應亦會反映該目標，會採取相稱行動。

《北愛爾蘭協定書》屬英國脫歐協議的一部分，內容規定北愛爾蘭地區留在歐盟市場，及歐盟關稅同盟內，防止愛爾蘭島出內出現「硬邊界」。英國進入北愛地區部分商品需接受海關，及邊境安全檢查，北愛親英派人士認為，措施通過設立關卡造成人為分裂。

當地工會憂慮，若協定未能充分落實，將令供應過程複雜化，且令北愛在英國地位受威脅。

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責任編輯：李俊儀