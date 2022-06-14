【黑膠唱片機】IKEA鎖定黑膠發燒友  夥瑞典EDM樂團推黑膠唱片機

▲ IKEA將該黑膠唱片機及音樂產品新系列產品命名爲「OBEGRÄNSAD」（瑞典文意思為「無限」），預計在今年秋季於IKEA發售。

瑞典家具品牌IKEA去年與華碩ROG電競品牌合作，推出一系列電競家具產品。IKEA最近更涉足音樂界，與瑞典EDM樂團Swedish House Mafia推出聯名黑膠唱片機及音樂製作專用桌椅。IKEA將該黑膠唱片機及音樂產品新系列產品命名爲「OBEGRÄNSAD」（瑞典文意思為「無限」），預計在今年秋季於IKEA發售。

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該IKEA OBERGRÄNSAD黑膠唱片機採用Audio-Technica的唱頭，設有USB接口，同時可連接有線喇叭或高階的音響系統使用。雖然該黑膠唱片機價格仍有待官方公布，不過據稱會是低門檻產品。

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外觀方面，其機身以全黑色為主，表現出極簡且脫俗的低調風格，呼應汲取自音樂創作激發無限能量的設計靈感，為居家空間帶來個性化的獨特存在感。



至於IKEA OBERGRÄNSAD音樂製作專用桌椅，則包括內置兩個喇叭座及一個抽屜的桌子，以及一張扶手椅，形成一套純黑、簡約的音樂製作組合。桌面空間可置放、混音器等錄音工具，抽屜則可擺放MIDI電子琴。

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責任編輯：廖淑瑩



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