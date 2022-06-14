【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台　藉Apple Watch監測帕金遜症

▲ StrivePD的運作採用了Apple Watch的運動障礙API。（法新社）

蘋果智能手錶Apple Watch具有健康監測功能，能夠以行為追蹤的方式，了解佩戴者的身體狀況。神經治療科技平台Rune Labs透過Apple Watch的功能，研發了一款可追蹤帕金遜症患者症狀的軟件，日前更成功獲得美國食品和藥物管理局批准（FDA）作商業用途。

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Rune Labs開發了一款名為StrivePD的軟件，可讓臨床醫生追蹤帕金遜症患者的進展和神經系統疾病的任何症狀變化。由於帕金遜症會令患者作出不自主運動和協調困難，透過佩戴Apple Watch，即可自動收集震顫次數等數據，而無需倚靠人手記錄進行醫學觀察。

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StrivePD的運作採用了Apple Watch的運動障礙API，Apple在2018年首次推出該API，可讓獨立研究人員提取與帕金遜症有關的震顫、不自主運動、動作緩慢、僵硬和平衡不良等訊息。

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責任編輯：陳卓賢