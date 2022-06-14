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法國國會大選首輪投票馬克龍險勝 但左翼議席或倍增

環球社會熱點 11:00 2022/06/14

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法國國會選舉周日（12日）首輪投票結果出爐，總統馬克龍率領的中間派陣營「同在」（Ensemble）得票率為25.75%以些微優勢領先。有指左翼聯盟戰術成功，今次選舉議席或大增超過一倍。

拜登被質疑年事已高 AOC避答支唔支持拜登連任 【下一頁】

法國國民議會共有577個議席，政黨聯盟需取得過半數的289個議席，才能組成多數派政府。

官方點票結果顯示馬克龍（Emmanuel Macron）率領的「同在」得票率為25.75%，而梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）率領的左翼聯盟「Nupes」得票率為25.66%，得票率非常接近。

未有政黨得票率過半及獲25%登記選民支持，下周日（19日）會進入次輪投票。

首輪投票率明顯低於往屆，大多數選民選擇留在家中，約有52.49% 的登記選民沒有投票。而左翼聯盟「Nupes」正動員首輪無投票的選民，於下周日出席投票。

Nupes首輪投票的戰術取得重大成功，為過去25年來首次聯手於每個選區僅僅派出1名候選人減低鎅票可能性，將有助左翼候選人進入議會的可能性。Euronews分析指，Nupes議席數量料增超過一倍，達到150至210個議席，料成議會最大反對派。

至於「同在」得票率雖暫時領先，但馬克龍内閣也陷入危機，數位部長或因無法取得議席而要退出内閣。包括新環境部長蒙特沙蘭（Amélie de Montchalin）於巴黎郊區選情失利，歐州部長博納（Clement Beaune）及公務員部長圭里尼（Stanislas Guerini）也有落敗風險。

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責任編輯：鄭錦玲

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