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【國企水泥股】海螺水泥前董事長卸任一個月即遭安徽省紀委調查、涉嚴重違紀違法　股價今早輕微低走

股市 10:56 2022/06/14

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安徽省政府副秘書長王誠卸任海螺水泥 （00914） （滬：600585）董事長一個月後即被查。安徽省紀委監委周一（13日）發布消息指，安徽省人民政府副秘書長王誠涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

海螺水泥現跌0.3%，報32.65元。

海螺集團在5月16日發布消息稱，安徽省委決定，由楊軍任海螺集團黨委書記，提名任董事長，免去王誠的海螺集團黨委書記、董事長職務，另有任用。海螺水泥同月17日發佈公告稱，王誠因個人工作變動原因而辭去董事長、執行董事職務，並不再擔任法定代表人。

王誠離開海螺集團及海螺水泥之後，一直未公開亮相，上述安徽省紀委監委消息顯示，王誠離任之後擔任了安徽省人民政府副秘書長。

王誠在海螺水泥擔任了不到1年的董事長職務，他的原本任期是2021年5月28日至2022年5月29日，結果提前近半個月於2022年5月17日辭去了董事長職務。

值得注意的是，在王誠任職期間，海螺水泥資本運作頻繁。 2021年7至10月，海螺水泥耗資近5億元人民幣收購水泥股亞泰集團（滬：600881）；2021年12月，海螺水泥擬出資17.60億元人民幣參與認購西部建設（深：002302）；今年2月海螺水泥耗資10億元人民幣入股同行天山股份（深：000877）。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

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港股 A股 海螺水泥（00914） 海螺水泥（滬：600585） 天山股份（深：000877） 西部建設（深：002302） 亞泰集團（滬：600881）

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