【與球迷互動】利物浦推新智能手機鍵盤應用程式  可重溫賽季兼緊貼消息

▲ Liverpool FC Keyboard包括一系列利物浦足球會貼紙和GIF等圖像，可讓球迷在短訊和通訊群組聊天時使用。（Liverpool FC）

數碼化可促進人與人之間的互動，也能令足球會和球迷的連結變得更緊密。英超球會利物浦（Liverpool）推出全新智能手機鍵盤應用程式Liverpool FC Keyboard，可讓球迷快速連接球會的數碼平台，了解球隊的最新消息及獨家內容。

【Telegram收費】Telegram推訂閱收費計畫 上傳容量多1倍

提供利物浦足球會主題貼紙

利物浦足球會表示，Liverpool FC Keyboard包括一系列利物浦足球會貼紙和GIF等圖像，可讓球迷在短訊和通訊群組聊天時使用，重溫上賽季的難忘時刻。其他功能則包括利物浦足球會主題和設定的鍵盤和滑動輸入。

【機迷熱話】Netflix預告最新遊戲內容 逾50款手遊年底前陸續上架

透過該應用程式，球迷將能夠緊貼利物浦足球會數碼平台上有關球隊的最新消息及更新、獨家內容、零售商店和社交媒體賬戶。

利物浦足球會強調，Liverpool FC Keyboard重視用戶私隱，因此任何個人數據都不會被儲存。該程式現可透過Android和iOS應用程式商店免費下載。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢