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【TWTR】 馬斯克周四出席Twitter員工會議 首次直接回答員工問題

環球政經 17:06 2022/06/14

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據路透社報道，一位消息人士在周一( 13日），引用了Twitter（美：TWTR）行政總裁Parag Agrawal給員工的一封電子郵件指，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）會於周四的員工會議中，直接回答Twitter 員工的問題。

Twitter 發言人證實，馬斯克本周將參加公司全體會議，而自從馬斯克提出收購以來，很多 Twitter 員工也擔心他古怪的行為會破壞公司的業務並對財務造成損害。

在4月底時，Twitter行政總裁Parag Agrawal在一次公司會議上試圖平息員工的憤怒，當時員工們要求管理層回答會計劃如何處理馬斯克引發的預期大規模外流。

馬斯克在上周警告 Twitter，如果該公司未能提供他尋求的垃圾郵件和虛假賬戶數據，他可能會放棄以440億美元收購該公司的交易。

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責任編輯：關海儀

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