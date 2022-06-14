【海運改革】 美眾院通過海運改革法案 緩解出口積壓情況

據路透社報道，美國眾議院在周一（13日）通過了海運改革法(Ocean Shipping Reform Act），以有助於抑制通脹並緩解出口貨物的積壓。

法案以 369 票對 42 票獲得通過，現只需等待美國總統拜登(Joe Biden）簽署，而在一份聲明中表示，拜登指他期待簽署法案以將其變成法律，該法案將增強美國聯邦海事委員會 (FMC) 的調查權，並提高行業實踐的透明度。

法案允許聯邦海事委員會對海運業者進行商業調查行為，並採取執法措施，而海運業者在每一個季度也需要向聯邦海事委員會報告總進出口噸位，以禁止海運業者不合理地減少美國貨品出口的機會。

美國零售聯合會（National Retail Federation）上周在一份聲明中指，由於零售商要滿足消費者需求，並要確保免受西海岸港口勞工談判的干擾，預計 6 月份全國主要零售集裝箱港口的進口量將接近創紀錄水平。

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責任編輯：關海儀