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【聯儲局議息】 加息0.75厘預期升溫 梅隆銀行策略師：聯儲局將更積極地加息

環球政經 17:11 2022/06/14

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聯儲局 (Fed) 將於6月16日（周四）凌晨公布議息結果，據路透社報道，在周一 （13日）美國股市大幅下跌下，反映出全球投資者的不安，因此對於聯儲局本周將基準利率上調 75 個基點（即0.75％）的預期升溫，而若加息 75 個基點將是自 1994 年以來的最大漲幅。

芝商所FedWatch工具基於短期信貸期貨的價格作分析，顯示本月會議上加息 75 個基點的可能性為 30%，高於一周前的 3.1%。

紐約梅隆銀行（BNY) 策略師約翰·韋利斯（John Velis ）周一表示，「5 月份的通脹數據令人擔憂，以至於我們認為聯儲局將更加積極地迅速加息。」。

而巴克萊（ Barclays ）和傑富瑞 ( Jefferies )也預測本周將加息 75 個基點，巴克萊分析師在周日（10日）的一份報告中表示，「美國 CPI 意外上升，反映出廣泛而持續的價格壓力， 我們認為聯儲局可能想給市場帶來驚喜，以重建其抗擊通脹的能力。」。

在周一（13日），美股開盤大跌，道瓊工業指數及那斯達克指數均下跌，而標準普爾500指數在開盤下滑87.03點或2.23%，報3813.83點，其逼近熊市。

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責任編輯：關海儀

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經濟 標準普爾500指數 美國聯儲局 銀行 議息 美國 通脹

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