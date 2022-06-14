【汽車股】廣州市推支持汽車及核心零部件產業措施　解決疫情對汽車業供應鏈影響

▲ 廣州推支持汽車及核心零部件產業措施，以解決疫情對汽車業供應鏈影響。

廣州市工業和信息化局近日就支持汽車及核心零部件產業穩鏈、補鏈、強鏈的措施，發表征求意見稿，以解決疫情對廣洲汽車產業鏈供應鏈的影響。文件提及，廣州將設立總規模100億元人民幣的廣州智能網聯與新能源汽車產業發展基金，並設立子基金跟投汽車及核心零部件技術攻關項目。

廣州市將支持引進新投資20億元以上的智能網聯與新能源整車制造項目、新投資10億元以上的智能網聯與新能源汽車研發項目、汽車及核心零部件領域的國家級專精特新企業項目，均予以支持。

給予車企貸款貼息補助及獎勵

《措施》又提出，要籌建粵港澳大灣區綠色循環汽車零部件再制造產業園。另外，亦會在全國率先開展汽車使用全生命周期管理試點、廢舊動力電池梯次利用及再生利用產業試點示範。每個試點示範項目按單個企業最高補貼達1億元，試點示範項目可獲5年貸款貼息補助，單個企業每年最高可達1000萬元。

此外，廣州市又將推動車規級芯片設計、測試和生產，支持智能駕駛、智能座艙、整機控制三大平台以及「三電」核心系統等關鍵技術研發。市科技部門每年在部門預算中安排不超過5億元，專項用於聯合研發，單個項目財政資金支持額度最高可達1億元。

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