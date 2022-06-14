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【加密貨幣】比特幣Bitcoin插逾15%至2.1萬美元　分析：市場情緒非常糟糕、若失守2萬美元將再尋底

Hot Talk 10:35 2022/06/14

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【加密貨幣】比特幣Bitcoin插逾15%至2.1萬美元　分析：市場情緒非常糟糕、若失守2萬美元將再尋底

美國通脹未見，投資者憂慮升溫，標指步入技術性熊市，資金繼續流出新興資產。比特幣（BTC，Bitcoin）及以太幣（ETH，Ethereum）單日大插超過1成半。

據CoinDesk 數據，比特幣現跌16.6%，報21340美元，市值回落至4030億美元，市值蒸地800億美元。以太幣跌18.7%，報1099美元。

交易所暫停提款重創加密市場信心

外匯交易平台Oanda 高級分析師 Edward Moya 指出，美股及加密貨幣貸方遭雙殺，Celsius暫停所有賬戶提款及轉賬，而且幣安Binance暫停比特幣提款服務數小時後，重創加密市場的信心。

Moya 稱，隨著全球加密貨幣市值已跌破1萬億美元，人們對加密貨幣情緒非常糟糕，目前比特幣正試圖見底，但如果價格走勢跌破20000美元的水平，走勢將會變得更加難看。

通貨膨脹比預期更棘手 投資者傾向遠離風險資產

Hargreaves Lansdown高級投資和市場分析師 Susannah Streeter 指出，通貨膨脹比預期更棘手，比特幣和以太幣繼續受到嚴重打擊，原因是投資者擔心全球消費者價格不斷上漲，傾向遠離風險資產。

【ET財智Talk】港股、A股爆發力強？東亞李振豪教你揀2大值博板塊

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【TSLA】Tesla或因比特幣下瀉而導致大額虧損

【加密貨幣】加密貨幣借貸平台Celsius停所有提款轉賬　比特幣以太幣分別跌7%及10%

記者：李哲毅

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