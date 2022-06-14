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【美國加息】摩根資管許長泰：聯儲局料維持加息0.5厘　同時強調年底前續加息半厘

股市 10:04 2022/06/14

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摩根資產管理亞洲首席策略師許長泰料聯儲局維持加息0.5厘，但同時會強調年底前會續加息0.5厘。

美股隔晚大跌，摩根資產管理亞洲首席策略師許長泰表示，上周五高於預期的通脹數據，增加市場對本周聯儲局議息會議加息多於半厘的憂慮，市場已開始預期會加息0.75厘，美十年期債息升至3.7厘，2年及10年債息輕微倒掛。

許長泰指，聯儲局料維持加息0.5厘，但同時會強調年底前會繼續加息0.5厘，而近日股市調整及去風險的投資情緒，均會導致息差擴闊，變相為通脹帶來降溫效應。現時美國財政政策亦處於收緊方向，相信會為稍微為經濟降溫，無可否認通脹是美國目前的挑戰，但若太猛力煞車，反不利經濟前景。

監管風險降溫有利於中資股

對亞洲投資者來說，在現時震盪市下，在股債方面採取一個較平衡的投資策略，政府債或企業債的債息可作為波動市的緩衝。股市方面，內地5月份經濟數據有好轉，加上財政及貨幣政策順風，為經濟帶來支持，監管風險正在降溫，都有利於中資股。

許長泰指，亞洲本土需求正在改善，更多經濟體及服務業重啟，目前亞股的盈利前景偏保守，只要市場情緒有好轉，估值顯得吸引。

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經濟 貨幣政策 美股 美國聯儲局 美國 通脹 議息 許長泰 加息

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