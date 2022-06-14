▲ 【Bitcoin】Tesla或因比特幣下瀉而虧損逾5億美元 即去年近1成盈利、相當於9551部美國版Model Y LR

加密貨幣價格急速滑落，比特幣（Bitcoin）昨下瀉17%，現再跌8%，一度插穿2.1萬美元水平，續創下2020年12月以來最低位，今季更是累跌53%。Tesla或因比特幣下瀉而導致虧損達5億美元，即約去年一成盈利，又相當於9551部美國版Model Y LR。

Tesla在2021年首季表示購入等值15億美元的比特幣，即4.32萬粒比特幣，平均買入價約為3.47萬美元。他又於當季沽出4800粒比特幣，套現2.72億美元，之後便沒有沽出。按最新的今年3月底至的季報，公司持有市值為12.6億美元。

不過，按目前Tesla持有所 剩餘的約3.8萬粒比特幣，並 以比特幣現處2.1萬美元計算，料每粒比特幣現輸1.37萬元，即虧損達5.2億美元，並達2021年全年盈利55億美元的10%，又相當於9551部美國版Model Y LR（車價以54,440美元計算）。

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編輯：姚卓然

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