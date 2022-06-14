【港股市況】恒生指數跌幅收窄至200點內　阿里巴巴跌近半成、滙豐股價逆市升0.5%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

道指挫876點，標指跌入熊市區域，港股今早承接續低開近300點，失守二萬一。恒生指數開報20783點，跌284點。恒生科技指數跌2%，報4504點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%，開報98.25元，失守100元關口；美團 （03690） 跌近1%；騰訊 （00700） 跌逾2%；新東方在綫 （01797） 逆市再升8%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：25】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至逾5%，低見291元。

【11：20】【券商股】中金：股東海爾金盈有意減持最多1.35億A股 股價現跌逾2%

【11：19】大市跌約260點，報20807點；科指跌2.4%，報4487點。

【11：14】新東方在綫 （01797） 升幅收窄至7%，報9.34元。

【11：07】比亞迪 （01211） 跌近4%；吉利 （00175） 跌3%；長汽 （02333） 跌逾1%；廣汽 （02238） 跌1%。

【10：56】【國企水泥股】海螺水泥前董事長卸任一個月即遭安徽省紀委調查、涉嚴重違紀違法 股價今早輕微低走

【10：53】火幣科技 （01611） 最新跌逾3%，破底低見3.68元；歐科雲鏈 （01499） 跌逾2%；栢能 （01263） 跌9%；雄岸科技 （01647） 跌半成；美圖 （01357） 跌逾3%。

【加密貨幣】比特幣Bitcoin插逾15%至2.1萬美元 分析：市場情緒非常糟糕、若失守2萬美元將再尋底

【10：47】【汽車股】廣州市推支持汽車及核心零部件產業措施 解決疫情對汽車業供應鏈影響

【10：36】部分啤酒股向上，青啤 （00168） 升近2%；潤啤 （00291） 升0.1%。

【10：25】滙豐 （00005） 最新升1%；美團 （03690） 升2%，大市跌幅收窄至約120點。

【10：19】ATMXJ中，以美團 （03690） 表現最好，股價最新逆市升1.5%，高見191.6元。

【10：11】昨日正式納入藍籌的東方海外 （00316） 升近4%；中升 （00881） 升0.3%；中芯 （00981） 跌逾1%；中國宏橋 （01378） 跌逾2%。

【10：07】大市最新跌約166點，報20900點，阿里巴巴 （09988） 跌近半成；滙豐 （00005） 升0.5%。

【10：03】部分本地銀行股上揚，滙豐 （00005） 最新逆市升0.6%，高見49元；恒生 （00011） 升近1%；中銀香港 （02388） 升0.9%。

【10：02】內銀股逆市靠穩，四大內銀中，建行 （00939） 升0.4%；工行 （01398） 升0.2%、中行 （03988） 升0.7%。

【09：59】大市跌幅再擴大至逾300點，報20750點，跌316點；科指跌2.8%，報4471點。

【09：56】電子煙相關股普遍回吐，思摩爾 （06969） 跌4%；中煙 （06055） 跌1%；華寶 （00336） 升0.2%；中國波頓 （03318） 跌0.3%。

【09：50】【內險股】國壽首5個月保費收入按年微跌約2% 人保財險錄雙位數增長

【09：47】力勁 （00558） 股價回吐一成，低見15.54元，早段成交達5.6億元。

【09：47】新東方在綫 （01797） 升幅擴至15%，高見10.2元。

【09：43】錢唐 （01466） 昨造好後，今早逆市再升逾三成，破頂高見0.28元，成交429萬元。

【09：42】百濟神州 （06160） 跌近7%，低見79.05元。百濟神洲公布針對百悅澤（澤布替尼）用於治療成人慢性淋巴細胞白血病或小淋巴細胞淋巴瘤患者的新適應症上市許可申請，美國食品藥品監督管理局將其處方藥申報者付費法案目標審評日期延長3個月至明年1月20日。

【09：38】美團 （03690） 率先轉升0.2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 跌1%。

【09：36】港股開市後曾跌逾300點，最新跌勢喘定，報20826點，跌240點；科指跌1.5%，報4530點。

【09：35】維珍妮 （02199） 升幅擴大至近7%，高見5.62元，成交246萬元。

【09：31】Bitcoin 比特幣跌至21000美元水平，火幣科技 （01611） 跌0.8%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾2%；美圖 （01357） 跌逾4%。

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【09：27】紐約期金跌逾2%；招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 跌2%；紫金 （02899） 跌1%。

【09：21】維珍妮 （02199） 發盈喜，預計截止3月31日財年綜合純利不少於5億元，按年增3倍，股價今早逆市靠穩升0.8%。

【盈喜】維珍妮料去年度純利不少於5億元 按年增逾3倍 對今財年審慎樂觀

【09：21】恒生指數開報20783點，跌284點。恒生科技指數跌2%，報4504點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%，開報98.25元，失守100元關口；美團 （03690） 跌近1%；騰訊 （00700） 跌逾2%；新東方在綫 （01797） 逆市再升8%。

【09：13】期指開報20597點，跌290點或1.4%。

【08：37】恒指黑期跌約271點，報20759點；道指期貨升178點，報30695點。

【08：14】【生科股】信達生物旗下達攸同獲印度批准用於5項適應症

【07：45】【新股IPO】快狗打車 GOGOX 2246今日起招股 入場費約4343元

【07：45】港股ADR收報20646點，跌421點或2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.15元，較港收市價低0.55元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報366.76元，較港收市價低10.24元或2.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.68元，較港收市價低7.12元或6.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】通脹高企或迫使美國聯儲局大手加息，觸發金融市場震盪，加上美10年債息撲3.4厘，美滙突破105關口。美股反覆下瀉，道指最多跌1019點，標指跌入熊市區域。

道指跌876點或2.79%，報30516點；標指跌151點或3.88%，報3749點；納指跌530點或4.68%，報10809點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金、海普瑞

責任編輯︰梁浩碩