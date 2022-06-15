【恒指夜期+ADR】夜期跌4點　阿里美股高港2%（不斷更新）

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美國10年期債息一度突破3.5厘，美滙指數升0.4%，至105.49，道指跌151點，納指仍升0.2%，夜期跌4點，收報20901點，不過，阿里巴巴美股逆市造好，較港收市價高2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 48.89 -1.3% 美團ADR 195.19 +0.4% 騰訊ADR 375.63 -0.1% 阿里巴巴美股 103.26 +2.0%

北水續吸資近52億元 12億掃美團：

北水繼續吸資，今日錄51.8億元淨入，美團 （03690） 大手獲北水淨買12.1億元，中海油 （00883） 獲5.9億元淨買，新東方在綫 （01797） 吸3.6億元，騰訊 （00700） 則吸2.4億元。

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道指挫876點，標指跌入熊市區域，港股今早承接續284點，失守二萬一，早段曾跌逾300點，跌至近20700點水平，午後隨內地股市向上一度倒升百點，恒生指數收報21067點，升不足1點，成交1330億元。美團 （03690） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%守100元關口。銀行、電力股造好，滙豐 （00005） 升逾1%；中銀香港 （02388） 升近5%；中國電力 （02380） 升逾13%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 美團 194.40 +3.3 +50 -41 滙豐 49.55 +1.8 +28 10 中銀香港 30.55 +4.8 +9 14 創科實業 93.20 -3.1 -8 20 友邦 78.60 -0.6 -10 16 阿里巴巴 101.2 -2.5 -38 29

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌4點，收報20901點

【22：40】美股走勢反覆，美債息撲3.4厘，不過，夜期仍硬淨，升8點，阿里巴巴美股力頂100港元紅底關。

【18：41】恒指夜期跌8點，報20897點。

【16：30】期指收報20905點，升18點，低水163點。

【16：10】恒生指數收報21067點，升不足1點，成交1330億元。美團 （03690） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%守100元關口。銀行、電力股造好，滙豐 （00005） 升逾1%；中銀香港 （02388） 升近5%；中國電力 （02380） 升逾13%。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金、海普瑞

【16：00】恒生指數U盤前升13點，報21081點。

【15：46】【新股IPO】快狗打車GOGOX2246孖展暫錄1314萬 公開發售暫未足額（不斷更新）

【15：42】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 升1%；恒生 （00011） 升逾2%；東亞 （00023） 升0.7%；中銀香港 （02388） 升逾4%。

【15：40】理想汽車 （02015） 逆市升4%，至於蔚來 （09866） 及小鵬汽車 （09868） 分別跌逾5%及1%。

【15：29】大市最新轉跌約78點，報20988點，再次回落至二萬一以下水平。科指跌0.3%，報4586點。

【15：21】阿里巴巴 （09988） 尾市跌3%，報100.6元，暫仍企100元關口。

【15：12】新東方在綫 （01797） 尾市升幅擴大至17%，高見10.24元。

【15：07】恒指尾市升幅收窄，最新升10點，報21077點。

【14：48】A股午後向上，帶動港股升幅擴大至百點，報21172點，升104點；科指升1.1%，報4647點。

【14：39】大市轉升，惟地產股偏軟未跟，恒地 （00012） 跌0.5%；新地 （00016） 、新世界 （00017） 跌逾1%、信置 （00083） 、長實 （01113） 跌約0.7%。

【14：32】恒指最新升60點，報21127點；科指升0.9%，報4637點。

【14：23】美團 （03690） 領市，股價最新升逾4%高見197元。騰訊 （00700） 跌0.1%；阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至逾1%。

【14：07】美團 （03690） 升逾3%；京東 （09618） 升逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌0.4%；小米 （01810） 跌1%。

【14：05】亦辰 （08365） 午後挫近4成，低見0.56元，成交292萬元。

【14：03】電力股造好，中國電力 （02380） 抽升11%，高見4.6元；潤電 （00836） 升逾1%；龍源電力 （00916） 升3%。

【13：58】大市轉升，報21073點，升6點，科指升0.2%，報4605點。

【13：58】【新股IPO】快狗打車GOGOX：不會加入內地平台之間的「補貼大戰」 現時是合適上市時機

【13：19】【股東減持】藥明生物午後跌幅收窄至不足1% 上周遭主席李革減持、套現近3億元

【13：16】中銀香港 （02388） 升近半成，高見30.6元。恒生 （00011） 升2%；滙豐 （00005） 升逾1%。

【13：09】美團 （03690） 午後初段升逾3%，高見195元；騰訊 （00700） 跌0.4%；阿里巴巴 （09988） 跌3%。

【13：07】恒指重上二萬一，跌33點，報21033點；科指跌0.2%，報4588點。

【13：07】國泰 （00293） 午後轉升0.1%，高見7.81元。

【13：07】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.5%，報49.45元。

【13：04】大市跌幅收窄至約100點，報20966點。阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至3%，100元關口失而復得。

【13：00】港股午後初段跌約155點，報20911點；科指跌1.4%，報4533點。

【12：38】【盈警｜化工股】葉氏化工發盈警 料首五個月盈利較去年中期低逾6成

【12：32】【國泰293】國泰航空：受惠放寬檢疫規定等 料上半年虧損收窄 5月客運量按年增1.4倍、惟客運力僅疫情前4%

【12：12】【電動車】蔚來6.15舉行產品發布會 料公布ES7新車售價 預期8月下旬交付

【12：10】【電動車】工信部稱將盡快研究新能源汽車購置稅優惠延續政策 汽車股隨市向下、惟理想逆市升2%

【12：00】恒生指數半日跌191點，報20876點，成交701.7億元。恒生科技指數跌1.7%，報4520點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；美團 （03690） 逆市升近1%；滙豐 （00005） 升逾1%；中銀香港 （02399） 升逾3%。

【11：50】恒指中午收市前跌近200點，報20871點，跌195點；科指跌1.7%，報4519點。

【11：39】【大行看法】摩通指新東方擁43億美元淨現金屬抵買至極 上調至「增持」評級、潛在升幅達四成

【11：30】內地股市向下，上證半日跌1.6%；深證跌2.7%；創業板指跌3.3%。

【11：25】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至逾5%，低見291元。

【11：20】【券商股】中金：股東海爾金盈有意減持最多1.35億A股 股價現跌逾2%

【11：19】大市跌約260點，報20807點；科指跌2.4%，報4487點。

【11：14】新東方在綫 （01797） 升幅收窄至7%，報9.34元。

【11：07】比亞迪 （01211） 跌近4%；吉利 （00175） 跌3%；長汽 （02333） 跌逾1%；廣汽 （02238） 跌1%。

【10：56】【國企水泥股】海螺水泥前董事長卸任一個月即遭安徽省紀委調查、涉嚴重違紀違法 股價今早輕微低走

【10：53】火幣科技 （01611） 最新跌逾3%，破底低見3.68元；歐科雲鏈 （01499） 跌逾2%；栢能 （01263） 跌9%；雄岸科技 （01647） 跌半成；美圖 （01357） 跌逾3%。

【加密貨幣】比特幣Bitcoin插逾15%至2.1萬美元 分析：市場情緒非常糟糕、若失守2萬美元將再尋底

【10：47】【汽車股】廣州市推支持汽車及核心零部件產業措施 解決疫情對汽車業供應鏈影響

【10：36】部分啤酒股向上，青啤 （00168） 升近2%；潤啤 （00291） 升0.1%。

【10：25】滙豐 （00005） 最新升1%；美團 （03690） 升2%，大市跌幅收窄至約120點。

【10：19】ATMXJ中，以美團 （03690） 表現最好，股價最新逆市升1.5%，高見191.6元。

【10：11】昨日正式納入藍籌的東方海外 （00316） 升近4%；中升 （00881） 升0.3%；中芯 （00981） 跌逾1%；中國宏橋 （01378） 跌逾2%。

【10：07】大市最新跌約166點，報20900點，阿里巴巴 （09988） 跌近半成；滙豐 （00005） 升0.5%。

【10：03】部分本地銀行股上揚，滙豐 （00005） 最新逆市升0.6%，高見49元；恒生 （00011） 升近1%；中銀香港 （02388） 升0.9%。

【10：02】內銀股逆市靠穩，四大內銀中，建行 （00939） 升0.4%；工行 （01398） 升0.2%、中行 （03988） 升0.7%。

【09：59】大市跌幅再擴大至逾300點，報20750點，跌316點；科指跌2.8%，報4471點。

【09：56】電子煙相關股普遍回吐，思摩爾 （06969） 跌4%；中煙 （06055） 跌1%；華寶 （00336） 升0.2%；中國波頓 （03318） 跌0.3%。

【09：50】【內險股】國壽首5個月保費收入按年微跌約2% 人保財險錄雙位數增長

【09：47】力勁 （00558） 股價回吐一成，低見15.54元，早段成交達5.6億元。

【09：47】新東方在綫 （01797） 升幅擴至15%，高見10.2元。

【09：43】錢唐 （01466） 昨造好後，今早逆市再升逾三成，破頂高見0.28元，成交429萬元。

【09：42】百濟神州 （06160） 跌近7%，低見79.05元。百濟神洲公布針對百悅澤（澤布替尼）用於治療成人慢性淋巴細胞白血病或小淋巴細胞淋巴瘤患者的新適應症上市許可申請，美國食品藥品監督管理局將其處方藥申報者付費法案目標審評日期延長3個月至明年1月20日。

【09：38】美團 （03690） 率先轉升0.2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、小米 （01810） 跌1%。

【09：36】港股開市後曾跌逾300點，最新跌勢喘定，報20826點，跌240點；科指跌1.5%，報4530點。

【09：35】維珍妮 （02199） 升幅擴大至近7%，高見5.62元，成交246萬元。

【09：31】Bitcoin 比特幣跌至21000美元水平，火幣科技 （01611） 跌0.8%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾2%；美圖 （01357） 跌逾4%。

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【09：27】紐約期金跌逾2%；招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 跌2%；紫金 （02899） 跌1%。

【09：21】維珍妮 （02199） 發盈喜，預計截止3月31日財年綜合純利不少於5億元，按年增3倍，股價今早逆市靠穩升0.8%。

【盈喜】維珍妮料去年度純利不少於5億元 按年增逾3倍 對今財年審慎樂觀

【09：21】恒生指數開報20783點，跌284點。恒生科技指數跌2%，報4504點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%，開報98.25元，失守100元關口；美團 （03690） 跌近1%；騰訊 （00700） 跌逾2%；新東方在綫 （01797） 逆市再升8%。

【09：13】期指開報20597點，跌290點或1.4%。

【08：37】恒指黑期跌約271點，報20759點；道指期貨升178點，報30695點。

【08：14】【生科股】信達生物旗下達攸同獲印度批准用於5項適應症

【07：45】【新股IPO】快狗打車 GOGOX 2246今日起招股 入場費約4343元

【07：45】港股ADR收報20646點，跌421點或2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.15元，較港收市價低0.55元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報366.76元，較港收市價低10.24元或2.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報96.68元，較港收市價低7.12元或6.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】通脹高企或迫使美國聯儲局大手加息，觸發金融市場震盪，加上美10年債息撲3.4厘，美滙突破105關口。美股反覆下瀉，道指最多跌1019點，標指跌入熊市區域。

道指跌876點或2.79%，報30516點；標指跌151點或3.88%，報3749點；納指跌530點或4.68%，報10809點。

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責任編輯︰梁浩碩