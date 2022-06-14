歐元區貿易條件惡化將阻礙歐元走強

受到烏俄衝突影響，能源價格已經滲透歐元區貿易鏈， 歐元區的貿易條件指數顯示了進入2022年以來歐元區貿易條件正在逐步惡化，負收入效應將刺激歐元區內的購買力向全球其他市場轉移。

通常貿易條件改善，貿易部門生產效率相對越高，一國長期貿易部門的總生產率越高，導致實際匯率呈升值趨勢。具體來看，貿易條件的改善通常有兩個效應：收入效應和替代效應。

「收入效應」是指出口品價格的相對上升促進實際收入增加，可貿易部門促進不可貿易部門總需求。當出口價格比進口價格上漲更快時（貿易條件上升），國內出口部門的實際收入就會提高。該國家每出口一單位產品，就會收到更多單位的外國產品。相反，貿易條件的下降構成了實際收入的損失。尤其是對外貿依賴度較高的國家來說，貿易條件下降造成的實際收入下降會最終影響經濟增長，導致該國實際匯率出現貶值。「替代效應」是指進口品價格的相對下降會增加對進口品的依賴，從而減少對本國內非貿易品的需求，導致國內價格的下行壓力增強。由此可見，貿易條件的改善對國內通脹水平和該國匯率的影響取決於兩個效應相對的變化。

基於歐盟統計局計算的貿易條件指數，從2021年底至2022年年初，歐元區的貿易條件顯著惡化。核心原因來自烏俄危機對能源價格造成的漲幅顯著影響了歐元區進口價格大幅抬升。能源價格大幅上漲的同時，能源價格的波動性也在顯著增強，這放大了歐元區商品和服務進口成本的波動（基於我們的估算，2021年能源進口佔歐元區商品和服務進口總額超過10%）。歐元區進口價格大幅抬升，疊加美元上半年強勢導致能源項目逆差擴大，收入效應開始由正轉負。據歐洲央行推算，購買力轉移帶來的負收入效應在2021年第四季度約佔歐元區GDP的1.3個百分點。相比美國及英國，歐元區對能源進口的更高依賴度導致其貿易條件相對更加快速的出現惡化，這加劇了歐元區的負收入效應。

我們進一步預測了2022年能源價格波動對歐元區GDP增速的影響。具體來說，儘管進口成本抬高造成的收入損失一部分可由歐元區的企業向其全球客戶收取更高出口價格來彌補，但能源進口價格的高波動性導致歐元區購買力不得不從歐元區轉移到世界其他地區，進口收入下滑（負收入效應）將拖累2022年歐元區GDP下降2.1個百分點。貿易條件惡化的負收入效應是歐元中長期持續走弱的重要因素之一。