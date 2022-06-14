【美國加息】聯儲局據報或考慮加息0.75厘　摩通、高盛加入估儲局加0.75厘行列

▲ 【美國加息】聯儲局本周議息 據報或考慮加息0.75厘

美國聯儲局將於本周進行議息，並於本港時間周四凌晨公布議息結果。美國CPI（消費物價指數）加速上升，通脹預期再升溫，有報道指聯儲局官員可能考慮本周加息0.75厘，意味會是1994年以來最大力度的加息。

聯儲局主席鮑威爾此前曾暗示，只要經濟數據符預期，將於6、7月各加息0.5厘。不過，美國上周公布的通脹數據升幅超過官員預期。

《華爾街日報》的報道沒有引用任何具體消息來源，但表示官員們可能會重新考慮對利率的立場，因最近幾份報告顯示通脹不僅處於歷史高位，且正繼續推高。 聯儲局目前正處於靜默期，官員無法對政策發表評論。

多間大行預計加息0.75厘

巴克萊及Jefferies上周五表示，在通脹數據公布後，預計儲局本周將加息0.75厘。摩根大通及高盛最新亦預計，儲局將於今次加息0.75厘。

至於部分交易商更開始考慮加息1厘的可能性。渣打銀行G-10外匯研究全球主管Steven Englander表示，半年前單次加息0.5厘是一個大數字，而現在加息0.75厘看起來是個非常中等的規模，所以儲局為表決心，或會加息1厘。他預計，今次加息1厘的可能性是10%，基本預測仍然是半厘。

根據芝商所（CME）利率期貨市場工具顯示，加息0.5厘的可能性是6.6%，加息0.75厘的可能性則大升至93.4%。

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責任編輯︰梁浩碩