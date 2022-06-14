【美企業績】甲骨文上季業績勝預期　CEO指雲基礎設施需求大幅增長、盤後大升14%

▲ 【美企業績】甲骨文上季業績勝預期 CEO指雲基礎設施需求大幅增長

全球第二大軟件商甲骨文（美：ORCL）上季業績好於預期，總營收按年增長5%至118.4億美元，淨利潤為31.89億美元，同比下降21%；非GAAP準則下經調整後的每股收益為1.54美元，好於預期的1.37美元。

消息公布後，甲骨文股價盤後大升14%，報73.1美元。

期內，集團雲服務和許可支持部門營收按年增長3%至76.12億美元，佔總營收的64%；雲許可和內部部署許可證營收按年增長18%至25.39億美元，佔總營收的22%；硬件營收按年下降3%至8.56億美元，佔總營收的7%；服務營收按年增長3%至8.33億美元，佔總營收的7%。其中，雲計算業務（IaaS plus SaaS）營收上季按年增長19%至29億美元，而基礎設施雲業務（IaaS）的需求在本季度大幅增長了36%。

甲骨文連續8個季度營收錄得按年增長。集團行政總裁Safra Catz表示，看見了市場對雲基礎設施的需求大幅增長，並認為，這種收入增長的飆升表明其基礎設施業務現已進入高速增長階段。她表示，預計雲計算業務營收在2023財年第一季度將按年增長25%，在2023財年全年將（以固定匯率計算）按年增長30%。

Safra Catz表示，在收購Cerner後，預計甲骨文2023財年第一季度總營收可能同比增長19%，非GAAP準則下經調整後的每股收益預計為1.04美元至1.08美元。

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編輯：姚卓然