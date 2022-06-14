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【新股IPO】快狗打車 GOGOX 2246今日起招股　入場費約4343元

新股IPO 07:33 2022/06/14

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【新股IPO】快狗打車 GOGOX 2246今日起招股　入場費約4343元

快狗打車 GOGOX （新上市編號︰02246） 今日（14日）起至17日招股。貨運平台品牌快狗打車計劃發行3120萬股，一成於香港作公開發售，發售價將為每股21.50元，集資最多6.71億元，每手200股，一手入場費4343.35元。快狗打車預計將於6月24日掛牌。

快狗打車是亞洲主要的線上同城物流平台，在亞洲五個國家及地區（即中國內地、香港、新加坡、韓國及印度）的340多個城市開展業務，其在線上同城物流領域擁有並經營兩個品牌：中國內地的快狗打車及亞洲其他國家和地區的GOGOX。去年收入6.61億元人民幣，按年增長24.6%，虧損淨額則由6.58億元人民幣擴大至8.73億元人民幣。

快狗打車指，所得款項淨額約40%）預計用於擴大其用戶基礎及提升品牌知名度，20%用於開發新服務及產品以增強其變現能力，20%用於在海外市場尋求戰略聯盟、投資及/或收購，10%用於提升其技術能力及增強研發能力，10%作營運資金及一般公司用途。

【新股IPO】GOGOX成功通過上市聆訊　據報計劃於6月13日建簿

【新股IPO】GOGOX遞表申請上市　香港後生仔創業曾言：不以買樓為目標

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

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