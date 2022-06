【ET開市直擊】港股升勢已完？科技股低撈定散水（附time code）

美滙、美債急升,美股道指繼續急瀉876點,標指陷技術性熊市;港股上日一度失守兩萬一,恒指夜期未止跌,港股升勢已完?科技股急挫,低撈抑或離場?轉攻收息股更好?華盛証券證券分析師聶振邦(聶sir)今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。有股票疑難,歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問;或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

Time code

00:23 - 港股今日焦點速覽

01:01 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02:51 - 亞太股市早段市況+恒指夜期速報

03:31 - 加息恐懼升溫 聯儲局未表態令市場揣測

05:22 - 無論加息半厘抑或0.75厘都會解讀成負面 美股都會受壓

06:32 - 留意道指30000點是否有支持 如跌穿繼續受壓機會高

07:08 - 美股未跌夠?會否消化3年升幅?

08:45 - 強美元格局出現 令資金願意留於美股市場

09:05 - 留意人民幣、日圓會貶值 不利歐洲、日本、中港股市

09:40 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10:38 - 港股夾於50至100天線之間 如跌穿睇實50天線能否守到

12:06 - 如失兩萬一 下望3月上升裂口20100-20800點之間

12:45 - 科技股低位買入宜「見好就收」

13:30 - 科技股如不慎摸頂 要留意港股50天線及美國加息

14:34 - 如內地未有新政策、美股未靠穩 科技股回吐壓力會大

14:46 - 科技股支持位提高?憧憬阿里巴巴 (09988) 95元有支持

15:53 - 阿里巴巴 (09988) 靠穩才入市

16:22 - 國際金融股加息周期利好機會大

17:15 - 留意股價低波幅的公用股 港燈 (02638) 、電能 (00006) 、中電 (00002)

17:42 - 油價再升誘因不大 中海油 (00883) 、中石油 (00857) 或加快回吐

19:14 - 資源股值得留意? 中鋁 (02600) 買賣策略

19:56 - 港股開市前市況速報

21:33 - ET個股推介:中石油 (00857)

25:59 - 觀眾問股:阿里巴巴 (09988) 現在應否買入?

27:16 - 觀眾問股:中海油 (00883) 現價可入嗎?

28:11 - 觀眾問股:中移動 (00941) 、中銀香港 (02388) 咩價位可以買入?

30:05 - 港股開市市況速報

31:10 - 觀眾問股:蒙牛 (02319) 40.4元買入點睇?

32:15 - 觀眾問股:中興通訊 (00763) 16.6元買入 反彈阻力位多少?

33:15 - 觀眾問股:比亞迪 (01211) 太貴 吉利 (00175) VS 長城 (02333) 如何?

35:20 - 觀眾問股:招行 (03968) 甚麼價錢可入?

36:15 - 觀眾問股:本地實業股可留意?長實 (01113) VS 新地 (00016) VS 新世界發展 (00017) 點睇?

37:49 - 觀眾問股:吉利 (00175) 15.16買入 持有定止蝕?

38:52 - 觀眾問股:美團 (03690) 冇貨想入 支持位在哪?

40:22 - 觀眾問股:五菱汽車 (00305) 1.1元有貨 還會再升?

41:30 - 觀眾問股:光大証券 (06178) 還會派息嗎?

44:06 - 觀眾問股:通關股有冇得偷步炒?有咩推介?

46:08 - 觀眾問股:中電 (00002) 、港燈 (02638) 、電能實業 (00006) 幾錢可以入?現市況要增持收息股?

47:23 - 港股開市初段市況速報

48:31 - 財經日誌提提你

