【ET開市直擊】港股升勢已完？科技股低撈定散水（附time code）

美滙、美債急升，美股道指繼續急瀉876點，標指陷技術性熊市；港股上日一度失守兩萬一，恒指夜期未止跌，港股升勢已完？科技股急挫，低撈抑或離場？轉攻收息股更好？華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

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00：23 - 港股今日焦點速覽

01：01 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：51 - 亞太股市早段市況+恒指夜期速報

03：31 - 加息恐懼升溫 聯儲局未表態令市場揣測

05：22 - 無論加息半厘抑或0.75厘都會解讀成負面 美股都會受壓

06：32 - 留意道指30000點是否有支持 如跌穿繼續受壓機會高

07：08 - 美股未跌夠？會否消化3年升幅？

08：45 - 強美元格局出現 令資金願意留於美股市場

09：05 - 留意人民幣、日圓會貶值 不利歐洲、日本、中港股市

09：40 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：38 - 港股夾於50至100天線之間 如跌穿睇實50天線能否守到

12：06 - 如失兩萬一 下望3月上升裂口20100-20800點之間

12：45 - 科技股低位買入宜「見好就收」

13：30 - 科技股如不慎摸頂 要留意港股50天線及美國加息

14：34 - 如內地未有新政策、美股未靠穩 科技股回吐壓力會大

14：46 - 科技股支持位提高？憧憬阿里巴巴 （09988） 95元有支持

15：53 - 阿里巴巴 （09988） 靠穩才入市

16：22 - 國際金融股加息周期利好機會大

17：15 - 留意股價低波幅的公用股 港燈 （02638） 、電能 （00006） 、中電 （00002）

17：42 - 油價再升誘因不大 中海油 （00883） 、中石油 （00857） 或加快回吐

19：14 - 資源股值得留意？ 中鋁 （02600） 買賣策略

19：56 - 港股開市前市況速報

21：33 - ET個股推介：中石油 （00857）

25：59 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 現在應否買入？

27：16 - 觀眾問股：中海油 （00883） 現價可入嗎？

28：11 - 觀眾問股：中移動 （00941） 、中銀香港 （02388） 咩價位可以買入？

30：05 - 港股開市市況速報

31：10 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 40.4元買入點睇？

32：15 - 觀眾問股：中興通訊 （00763） 16.6元買入 反彈阻力位多少？

33：15 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 太貴 吉利 （00175） VS 長城 （02333） 如何？

35：20 - 觀眾問股：招行 （03968） 甚麼價錢可入？

36：15 - 觀眾問股：本地實業股可留意？長實 （01113） VS 新地 （00016） VS 新世界發展 （00017） 點睇？

37：49 - 觀眾問股：吉利 （00175） 15.16買入 持有定止蝕？

38：52 - 觀眾問股：美團 （03690） 冇貨想入 支持位在哪？

40：22 - 觀眾問股：五菱汽車 （00305） 1.1元有貨 還會再升？

41：30 - 觀眾問股：光大証券 （06178） 還會派息嗎？

44：06 - 觀眾問股：通關股有冇得偷步炒？有咩推介？

46：08 - 觀眾問股：中電 （00002） 、港燈 （02638） 、電能實業 （00006） 幾錢可以入？現市況要增持收息股？

47：23 - 港股開市初段市況速報

48：31 - 財經日誌提提你

*加息憂慮急升 聯儲局議息怎預示？重溫《開市追揸沽》*